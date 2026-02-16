India AI Impact Summit 2026: दिल्ली में आज से शूरू हुई AI की बैठक, 5 दिनों तक चलेगा मेगा इवेंट, जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

India AI Impact Summit 2026: दिल्ली में इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 की शुरुआत भारत मंडपम में हो रही है. इस वैश्विक आयोजन में AI के असर, रोजगार, शिक्षा और विकास पर चर्चा होगी, जिससे आम लोगों तक तकनीक पहुंचाने पर जोर रहेगा.

India AI Impact Summit 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधुनिक दुनिया की सबसे तेजी से बदलती तकनीक बन चुका है. इसी बदलाव को समझने और इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 (India AI Impact Summit 2026) का आयोजन किया जा रहा है. यह पांच दिन का कार्यक्रम सरकार, उद्योग, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास है. खास बात यह है कि इस समिट का फोकस सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि समाज और विकास पर उसके वास्तविक असर को समझना है.

क्या है इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026

इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और इंडिया AI मिशन की एक बड़ी पहल है. यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा और इसमें दुनिया भर के नीति निर्माता, टेक कंपनियों के प्रमुख, वैज्ञानिक और स्टार्टअप शामिल होंगे. भारत सरकार ने इस समिट की थीम "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" रखी है. इसका मतलब है कि AI का लाभ केवल बड़ी कंपनियों या अमीर देशों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों, छोटे शहरों और आम लोगों तक पहुंचे. बताते चलें, इस समिट में एक बड़ा एक्सपो भी लगाया गया है, जिसमें 400 से ज्यादा AI प्रोजेक्ट और नए इनोवेशन दिखाए जाएंगे.

इससे पहले कहां हो चुकी हैं ऐसी समिट

गौरतलब है कि, भारत से पहले भी दुनिया के कुछ देशों में AI से जुड़ी बड़ी समिट आयोजित हो चुकी हैं. सबसे पहले नवंबर 2023 में ब्रिटेन के ब्लेचली पार्क में AI सेफ्टी समिट हुई थी. जहां AI के खतरों और सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई. इसके बाद मई 2024 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में AI सियोल समिट आयोजित हुई. इसमें AI को सुरक्षित और सभी के लिए उपयोगी बनाने पर सहमति बनी. फरवरी 2025 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में AI एक्शन समिट हुई थी, जिसमें AI को सार्वजनिक भलाई और विकास से जोड़ने पर चर्चा हुई. अब दिल्ली में हो रही समिट का उद्देश्य इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए AI के वास्तविक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर ध्यान देना है.

दिल्ली की समिट क्यों है खास

दरअसल, दिल्ली में हो रही यह समिट कई मायनों में अहम है. सरकार इसे ग्लोबल साउथ में होने वाली पहली बड़ी AI समिट बता रही है. इसका मतलब है कि इसमें विकासशील देशों की जरूरतों और चुनौतियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. इस बार चर्चा सिर्फ AI के जोखिम पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि AI से रोजगार कैसे बढ़े, सरकारी सेवाएं कैसे बेहतर हों और गरीब व मध्यम वर्ग तक इसका फायदा कैसे पहुंचे. सरकार का लक्ष्य तकनीकी असमानता को कम करना और AI को विकास का माध्यम बनाना है.

आम लोगों की जिंदगी पर क्या होगा असर

इस समिट का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलने की उम्मीद है.

AI की मदद से शिक्षा में स्मार्ट लर्निंग, हेल्थ सेक्टर में बेहतर इलाज, खेती में मौसम और फसल की सही जानकारी और सरकारी सेवाओं में तेजी आएगी.

छोटे कारोबारियों को AI टूल्स से काम आसान करने में मदद मिलेगी. साथ ही युवाओं के लिए नई नौकरियों और नए कौशल सीखने के अवसर भी बढ़ेंगे.

इस समिट में कई कंपनियां अपने AI टूल्स का प्रदर्शन करेंगी, जिससे लोगों को नई तकनीक के बारे में सीधे जानकारी मिलेगी.

दुनिया के बड़े टेक लीडर्स होंगे शामिल

इस समिट में भारत और विदेश के कई बड़े उद्योगपति और टेक लीडर्स शामिल होंगे. भारत से रिलायंस के मुकेश अंबानी, टाटा संस के एन. चंद्रशेखरन, इंफोसिस के नंदन नीलेकणी और भारती एंटरप्राइजेज के सुनील मित्तल जैसे दिग्गज शामिल होंगे. वहीं दुनिया के कई टेक दिग्गज भी इस समिट में शामिल होंगे. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, OpenAI के सीईओ सैम अल्टमैन, DeepMind के डेमिस हसाबिस, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ और Meta के यान लेकुन जैसे विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है. इन लोगों की मौजूदगी इस समिट को और महत्वपूर्ण बनाती है.

समिट के तीन मुख्य लक्ष्य

इस समिट को तीन मुख्य हिस्सों में बांटा गया है. People, Planet और Progress.

People का मतलब है कि AI हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो.

Planet का फोकस पर्यावरण और टिकाऊ विकास पर है.

Progress का उद्देश्य AI को आर्थिक विकास और रोजगार का जरिया बनाना है.

भारत के लिए क्यों है बड़ा मौका

यह समिट भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी है. इससे भारत को AI के क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इसके अलावा, इससे देश में निवेश, रिसर्च और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं. सरकार का मानना है कि आने वाले समय में AI भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://impact.indiaai.gov.in/registration पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. पोर्टल पर जरूरी जानकारी भरकर ईमेल ओटीपी से वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. फॉर्म जमा होने के बाद कंफर्मेशन और क्यूआर कोड ईमेल से मिलेगा. बताते चलें , भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में एंट्री के लिए क्यूआर कोड और सरकारी फोटो आईडी अनिवार्य है. जबकि विदेशी प्रतिभागियों को पासपोर्ट साथ रखना होगा.

भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच बन सकता है

कुल मिलाकर, इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच बन सकता है. इसका मकसद AI को आम लोगों के जीवन से जोड़ना और इसे विकास का माध्यम बनाना है. अगर इस समिट के लक्ष्य सफल होते हैं, तो आने वाले समय में AI भारत में शिक्षा, रोजगार, खेती और जीवन के कई क्षेत्रों को बदल सकता है.

