भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन
Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील
Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
Krishna Janmashtami Vrat: जन्माष्टमी के व्रत करने मात्र से मिलती है संतान और धन संपत्ति, श्रीकृष्ण की कृपा से बन जाते हैं सारे काम
Brain Cloting: दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत
GST में राहत, युवाओं के लिए रोजगारः लाल किले से PM मोदी ने जनता को दिए ये बड़े उपहार
CA ने दिये इनवेस्टमेंट के 10 सबसे ज़रूरी लेसन, इन्हें ध्यान में रखा तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं
Worst Foods For Diabetes: चीनी ही नहीं, डाइट में शामिल ये फूड्स भी बढ़ाते हैं ब्लड शुगर, आज ही बंद कर दें इनका सेवन
बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई
Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल
भारत
देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने देश को संबोधित करने के साथ ही दो उपहार दिए हैं, इनमें जीएसटी सुधार और युवाओं को रोजगार. आइए जानते हैं युवाओं को रोजगार देने वाली पूरी योजना, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है.
स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के कई ऐलान किये. उन्होंने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों में लेने के साथ ही देश के कारोबारी और युवाओं को दो खास उपहार देने का ऐलान किया. इनमें से जीएसटी में सुधार और देश के लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही है. इस मौके पर पीएम ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया. इसके तहत देश भर में करीब 3.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा.
प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री विकासित भारत रोजगार योजना की ऐलान किया. साथ ही इसकी शुरुआत भी उन्होंने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस से कर दी. उन्होंने कहा कि यह योजना आज से शुरू हो चुकी है. इसके तहत साढ़े तीन लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा.
कारोबारियों के लिए भी पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दिवाली पर सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म करेगी. इसके तहत इस समय जीएसटी को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर की जाएगी. इसके लिए जीएसटी दरों समीक्षा की जाएगी. साथ ही टैक्स स्लैब को तर्कसंग रूप से बनाया जाएगा.
आपको बता दें कि अभी तक जीएसटी के अलग अलग टैक्स स्लैब है. हर सामान और सर्विस पर अलग जीएसटी टैक्स लगता है. यह कुछ चीजों को 0 प्रतिशत है, कई चीजें ऐसी हैं, जिन पर जीएसटी 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत तक लागू किया गया है. ऐसे में जीएसटी दरों की समीक्षा कर इनमें बदलाव के साथ ही कम किया जा सकता है.
प्रधानमंत्री द्वारा पीएम विकसित रोजगार योजना की शुरुआत का आज ही ऐलान किया गया. इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है. यह योजना देश के युवाओं के लिए है, जो नए नए अवसर पैदा करेगी. इस योजना के तहत पहली बार प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी करने वाले युवाओं को 15000 रुपये दिए जाएंगे. यह राशि दो किश्तों में 6 6 महीने के अंतराल पर होगी.
इस योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये या उससे कम होगी. इससे ज्यादा सैलरी पाने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 15000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर्ड होने पर ही युवाओं को यह लाभ मिलेगा. इससे कंपनियों को सपोर्ट मिलेगा. साथ ही युवाओं को रोजगार में बढ़ोतरी होगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.