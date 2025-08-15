GST में राहत, युवाओं के लिए रोजगारः लाल किले से PM मोदी ने जनता को दिए ये बड़े उपहार

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने देश को संबोधित करने के साथ ही दो उपहार दिए हैं, इनमें जीएसटी सुधार और युवाओं को रोजगार. आइए जानते हैं युवाओं को रोजगार देने वाली पूरी योजना, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है.

स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के कई ऐलान किये. उन्होंने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों में लेने के साथ ही देश के कारोबारी और युवाओं को दो खास उपहार देने का ऐलान किया. इनमें से जीएसटी में सुधार और देश के लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही है. इस मौके पर पीएम ने प्रधानमंत्री विकस‍ित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया. इसके तहत देश भर में करीब 3.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा.

आज से ही योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री विकासित भारत रोजगार योजना की ऐलान किया. साथ ही इसकी शुरुआत भी उन्होंने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस से कर दी. उन्होंने कहा कि यह योजना आज से शुरू हो चुकी है. इसके तहत साढ़े तीन लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा.

जीएसटी में जल्द होगा सुधार

कारोबारियों के लिए भी पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दिवाली पर सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म करेगी. इसके तहत इस समय जीएसटी को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर की जाएगी. इसके लिए जीएसटी दरों समीक्षा की जाएगी. साथ ही टैक्स स्लैब को तर्कसंग रूप से बनाया जाएगा.

जीएसटी के हैं अलग-अलग टैक्स स्लैब

आपको बता दें कि अभी तक जीएसटी के अलग अलग टैक्स स्लैब है. हर सामान और सर्विस पर अलग जीएसटी टैक्स लगता है. यह कुछ चीजों को 0 प्रतिशत है, कई चीजें ऐसी हैं, जिन पर जीएसटी 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत तक लागू किया गया है. ऐसे में जीएसटी दरों की समीक्षा कर इनमें बदलाव के साथ ही कम किया जा सकता है.

क्या है पीएम विकसित रोजगार योजना

प्रधानमंत्री द्वारा पीएम विकसित रोजगार योजना की शुरुआत का आज ही ऐलान किया गया. इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है. यह योजना देश के युवाओं के लिए है, जो नए नए अवसर पैदा करेगी. इस योजना के तहत पहली बार प्राइवेट सेक्‍टरों में नौकरी करने वाले युवाओं को 15000 रुपये दिए जाएंगे. यह राशि दो किश्‍तों में 6 6 महीने के अंतराल पर होगी.

इन लोगों को इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये या उससे कम होगी. इससे ज्‍यादा सैलरी पाने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 15000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर्ड होने पर ही युवाओं को यह लाभ मिलेगा. इससे कंपनियों को सपोर्ट मिलेगा. साथ ही युवाओं को रोजगार में बढ़ोतरी होगी.