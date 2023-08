Independence Day 2023: पीएम मोदी को चटनी भेजने वाली महिला को मिला 15 अगस्त के कार्यक्रम में गेस्ट बनने का न्योता

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ओर से स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर 1, 800 लोगों को न्योता भेजा गया है. इसमें शिक्षक, नर्स और डॉक्टर जैसे आम लोगों शामिल हैं. पीएम ने देहरादून की महिला को भी विशेष अतिथि के तौर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया है. महिला ने कुछ समय पहले पीएम को चटनी भेजी थी. उत्तरकाशी के दूर-दराज इलाके में रहने वाली सुनीता सेब और दूसरे फलों से अचार, चटनी बनाने का काम करती हैं. पीएम ने ऐसे ही अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय से न्योता मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए सुनीता ने कहा कि यह दूर-दराज के इलाके में काम करने वालों के लिए प्रोत्साहन है.

सुनीता रौतेला को मिला पीएम से आमंत्रण

उत्तराखंड की महिला सुनीता रौतेला को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आमंत्रण पत्र मिला है. चार महीने पहले सुनीता ने पीएम नरेंद्र मोदी को चटनी का एक जार भेजा था. सुनीता उत्तरकाशी के दूर-दराज इलाके में स्थित एक गांव की सीमांत सेब उत्पादक हैं. वे ग्रामीणों के साथ मिलकर सेब की चटनी और जैम बनाने का काम करती हैं. सुनीता पीएम दफ्तर से आमंत्रण मिलने से बहुत उत्साहित हैं और उनका कहना है कि यह हमारे मेहनत का नतीजा है कि पीएम से सराहना मिली है.

77th Independence Day celebrations: Around 1,800 people from different walks of life from all over the country invited to be a part of the celebrations at Red Fort as Special Guests. The initiative has been taken in line with the Government’s vision of ‘Jan Bhagidari’. These…