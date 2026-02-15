'यह भारत-PAK का मैच नहीं...', पाकिस्तान के साथ टी20 खेलने को लेकर भड़का विपक्ष

Ind vs Pak T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन देश है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए.

भारत और पाकिस्तान के बीच ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला आज शाम 7 बजे (15 फरवरी) से कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच से पहले देश में सियासी पारा गरमाया हुआ है. विपक्षी दल पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि जिस देश ने पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, उसके साथ टी20 मुकाबला कैसे खेला जा सकता है?

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने इसे जय शाह बनाम पाकिस्तान का मैच करार दिया है. उन्होंने कहा, 'यह भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं है, बल्कि जय शाह बनाम पाकिस्तान मैच हो रहा है. देश की जनता नहीं चाहती है कि टीम इंडिया पाकिस्तान से मैच खेले. लेकिन बीजेपी इस मैच को कराना चाहती है. क्योंकि देश के गृहमंत्री अमित शाह के बेटे ICC से जुड़े अहम पद पर हैं. इसलिए वही इसका फैसला ले रहे हैं.'

कांग्रेस ने भी किया विरोध

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन देश है. उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए. पाकिस्तान के साथ मैच खेलना बहुत गलत फैसला है. रंधावा ने कहा कि सीमा पर रहने वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान, भारत के खिलाफ किस तरह का प्रॉक्सी वॉर चला रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करना चाहता था पाकिस्तान

बता दें, पाकिस्तान ने पहले टी20 वर्ल्ड कप से बरिष्कार करने का फैसला किया था. उसने बांग्लादेश के समर्थन में यह बात कही थी.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने कहा था कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप 2026 के बॉयकॉट पर विचार करेगा. लेकिन बाद में उसने अपना निर्णय बदल दिया.

