IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रही 4 टी-20 मैचों की श्रंखला का आखिरी टी-20 मुकाबला आज ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है. लेकिन इस मुकबाले में पहले मैच की तरह ही बारिश की संभावना जताई जा रही है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 08, 2025, 12:32 PM IST

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा. लेकिन खबर है कि बारिश इस मैच का मजा किरकिरा कर सकती है. मौसम विभाग के अनुसार बारिश के चलते खेल में खलल पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है. इस वजह से इस मैच में डकवर्थ लुईस नियम की भी काफी अहमियत रहने वाली है, जिसमें टॉस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं.

पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द

इस सीरीज का पहला मैच जहां बारिश के चलते रद्द हो गया था तो वहीं दूसरा मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने नाम किया था. इसके बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी करने के साथ सीरीज के अगले 2 मैचों को अपने नाम किया. अब इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है, जिसमें उसकी नजरें आखिरी टी20 मैच को भी जीतकर 3-1 से दौरा अंत करने की कोशिश होगी. वहीं मेजबान ऑस्ट्रेलिया की नजरें 2-2 से सीरीज को बराबरी पर खत्म करने की रहने वाली है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम है.

99 फीसदी तक बादल छाए रहने की उम्मीद

स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार 99 फीसदी तक बादल छाए रहने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें शाम 6 बजे के बाद बारिश होने की 50 फीसदी तक संभावनाएं हैं. वहीं मुकाबला आगे बढ़ने के साथ बीच-बीच में बारिश का खलल भी देने को मिल सकता है. ब्रिस्बेन में रात 9 से 10 बजे के बीच 8 नवंबर को सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना को जताया गया है.

ब्रिस्बेन में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

दरअसल भारतीय टीम ने अब तक ब्रिस्बेन में एक ही टी-20 मुकाबला खेला है. जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में भी बारिश का खलल देखने को मिला था. वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को लेकर बात की जाए तो उनका इस मैदान पर अब तक काफी शानदार रिकॉर्ड देखने को मिला है, जिसमें मेजबान टीम ने यहां पर 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों को वह जीतने में कामयाब रहे हैं. 

