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'सबूत या कोई वीडियो दिखाया...' Operation Sindoor पर फैलाए गए पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ को सेना ने किया 'बेनकाब'

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'सबूत या कोई वीडियो दिखाया...' Operation Sindoor पर फैलाए गए पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ को सेना ने किया 'बेनकाब'

Operation Sindoor Anniversary: ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा हो गया है और इस खास मौके पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के फैलाए गए झूठ को बेनकाब कर दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 07, 2026, 09:40 PM IST

'सबूत या कोई वीडियो दिखाया...' Operation Sindoor पर फैलाए गए पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ को सेना ने किया 'बेनकाब'

Operation Sindoor Anniversary

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पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई थी. आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ-पूछकर लोगों की जान ली थी. इस दर्दनाक हमले के बाद भारत भी चुप नहीं रहा. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को उसके घर में घुस मारा था. 7 मई को रात 1 बजे के पास-पास भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था. वहीं आज यानी 7 मई गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा हो गया है. इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खूब झूठ फैलाया था. वहीं अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है. सेना का कहना है कि पाकिस्तान के पास कोई सबूत या वीडियो नहीं है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

पाकिस्तान के झूठ का हुआ बेनकाब

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और PoK में एयरस्ट्राइक की थी और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था. भारतीय सेना के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान बौखला गया और झूठ फैलाने लगा. लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत या वीडियो नहीं दे सका और बिना सबूत के ही पाकिस्तान ने कई दावे किए थे. वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने के बाद सेना ने पाकिस्तान का झूठ को बेनकाब कर दिया. 

ऑपरेशन सिंदूर के पूरा हुआ एक साल

ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने के बाद पूर्व DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है. पाकिस्तान के दावे को लेकर राजीव घई से जब सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम सबूत के साथ आए थे. लेकिन क्या पाकिस्तान ने कोई सबूत दिखाया या उन्होंने कोई वीडियो दिखाई. पाकिस्तान की झूठ फैलानी की आदत काफी पुरानी है. ये ऑपरेशन सिर्फ शैन्य एक्शन नहीं था. बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव था."

उन्होंने आगे कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें ध्वस्त कर दिया. इस ऑपरेशन में करीब 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए थे. हमारे लिए खास बात ये थी कि भारतीय मिलिट्री को इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ था. वायुसेना के एक्शन के बाद पाकिस्तान इसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाया भी था."

सरकार ने दिए थे दो बड़े निर्देश

पूर्व DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बताया कि भारतीय सेना को सरकार की ओर से दो बड़े निर्देश दिए गए थे. उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने अच्छी रणनीति और प्लानिंग के साथ हमला किया था, जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के इंटरनेशनल सीमा के पार टारगेट किया. सरकार ने राजनीतिक-सैन्य लक्ष्य और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जैसे दो बड़े निर्देश दिए थे." 

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