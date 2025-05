पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और इसके तहत पड़ोसी देश के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया. इस हमले में कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है. भारत के इस ऑपरेशन के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ सकती है. ऐसे में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास होने की वजह से राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया.

जोधपुर में कई उड़ानें रद्द होने के साथ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के आदेश दिये गए हैं. वहीं, 8 मई को अगले आदेश तक सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 'वर्तमान में उत्पन्न हालात को देखते हुए 08.05.2025 से आगामी आदेशों तक जिले के समस्त राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों एवं आंगनबाडी पाठशाला/प्ले स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है. समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिक विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन करेंगे. इस दौरान आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाएं भी आगामी ओदशों तक स्थगित की जाती हैं. इस संबंध में समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी.

