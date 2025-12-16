FacebookTwitterYoutubeInstagram
18 दिसंबर से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के तेल नहीं मिलेगा | दिल्ली-NCR में कोहरे से जनजीवन प्रभावित | छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा एक्शन, ED ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया

पप्पू यादव के बेटे पर मेहरबान हुए किंग खान, KKR ने इतनी रकम देकर टीम में किया शामिल

Dadi Nani Ke Nuskhe: गले और सांस की तकलीफ से पाना चाहते हैं राहत? आजमाकर देखें दादी-नानी के जमाने का ये देसी नुस्खा

IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन से लेकर सरफराज-शॉ तक, यहां देखें सोल्ड और अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड

IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम

ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?

वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को नहीं लगा बाल भोग, क्यों? चौंका देगा ये मामला

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में विरोध का एक अनोखा मामला सामने आया है. वृंदावन में ठाकुरजी के लिए प्रसाद और भोग बनाने के लिए एक हलवाई को नियुक्त किया गया था और उसे हर महीने 80,000 रुपये सैलरी दी जाती थी. हलवाई को सैलरी नहीं दी गई जिसके चलते वो हड़ताल पर चला गया. 

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 16, 2025, 09:24 PM IST

वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को नहीं लगा बाल भोग, क्यों? चौंका देगा ये मामला
वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर सुर्ख़ियों में है. कारण बना है मंदिर में लगने वाले भोज में आई रुकावट. खबर है कि रोज़ाना का भोग बनाने वाले हलवाई ने सैलरी न मिलने की वजह से खाना बनाना बंद कर दिया, जिससे मंदिर की सालों पुरानी परंपरा टूट गई है. मंदिर के सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी. इस व्यवस्था के तहत, ठाकुरजी के लिए प्रसाद और भोग बनाने के लिए एक हलवाई को नियुक्त किया गया था और उसे 80,000 रुपये महीने की सैलरी दी जाती थी.

अधिकारियों ने बताया कि हलवाई को पिछले कुछ महीनों से सैलरी नहीं मिली थी. नतीजतन, ठाकुरजी के लिए बाल भोग और शयन भोग नहीं बनाया गया, जिसे सेवादारों ने हाल के समय में एक अभूतपूर्व घटना बताया. इस रुकावट से भक्तों में चिंता फैल गई, जो रोज़ाना के भोग को पूजा का एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं.

मंदिर के सूत्रों ने बताया कि भोग में देरी और भोग न बनने से उस परंपरा में रुकावट आई है जो बांके बिहारी मंदिर में सालों से लगातार चली आ रही थी. इस मुद्दे पर सेवादारों में असंतोष फैल गया, जिन्होंने प्रशासनिक कमियों पर आपत्ति जताई.

मंदिर के पदाधिकारियों ने समस्या को माना और कहा कि इस मामले पर चर्चा की जाएगी ताकि यह पक्का हो सके कि पेमेंट समय पर हो. बाद में बाकी रस्मों को पूरा करने के लिए अस्थायी इंतज़ाम किए गए.

इस घटना ने बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट में प्रशासनिक चुनौतियों की ओर फिर से ध्यान खींचा है, जो हाल ही में इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर में हुए बदलावों के बाद जांच के दायरे में आ गया है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट के बारे में निर्देश जारी किए थे, जिसमें भीड़ कंट्रोल, दर्शन के घंटों का रेगुलेशन और भक्तों के लिए सुविधाओं में सुधार शामिल था.

कोर्ट ने सुचारू दर्शन, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और बिना किसी रुकावट के धार्मिक अनुष्ठान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसके बाद मंदिर के मामलों की देखरेख के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया.

ध्यान रहे कि मंदिर के सेवादारों ने अधिकारियों से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का आग्रह किया है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक विवादों से धार्मिक प्रथाओं पर कोई असर न पड़े.

IPL 2026 Full Squad List: आरसीबी से लेकर सीएसके तक, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों का फुल स्क्वाड
IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम
ये हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां, यहां देखिए मार्केट कैप में कौन सबसे आगे?
