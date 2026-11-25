सपा ने सहारनपुर की दो सीटों, शामली की कैराना, अमरोहा और ललितपुर सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए. इमरान मसूद ने कहा कि बातचीत के बीच ऐसा होने से गलत संदेश गया है.

समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ सीटों पर बातचीत के बीच पांच उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी. इसमें सहारनपुर की दो सीटें भी शामिल हैं. इसको लेकर यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद भड़क गए. उन्होंने कहा कि हम कोई भिखारी नहीं हैं, गठबंधन के सहयोगी हैं.



इमरान मसूद ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सवाल इस बात का नहीं है कि सूची जारी हुई या नहीं. सवाल ये है कि अगर आप गठबंधन के लिए ईमानदारी रख रहे थे तो ईमानदारी दिखाई देनी चाहिए.

वो 403 पर घोषणा कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा: मसूद

कांग्रेस सांसद ने कहा, 'उनकी पार्टी है, वो अपनी लिस्ट जारी करेंगे. वो उनका विषय है. वो 403 सीटों पर भी डिक्लेयर करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे नहीं लगता कि ये तरीका ठीक है. आप उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे थे, वो करते रहिए, फिर आप हमसे क्यों बात कर रहे हैं. कोई जरूरी नहीं है कि आप हमसे बात करें.'

#WATCH | Lucknow, UP: "We don’t want your proposal for 26 seats. We are not beggars. If we are sitting in Delhi to discuss an alliance, yet you go ahead and make a declaration from Lucknow, then what is the point of these discussions? What is the purpose of our alliance meetings?..." says Congress MP Imran Masood on Samajwadi Party releasing a list of 5 candidates for UP Elections — ANI (@ANI) November 25, 2026

कांग्रेस नेता ने कहा कि अच्छी बात हुई तो उसके बाद ये रिएक्शन है तो हम क्या समझें कि आपको हमसे लड़ना है कि भाजपा से लड़ना है. अगर भाजपा से लड़ना है तो गंभीरता होनी चाहिए. आपका ये कदम तो भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है. सूची जारी होते ही भाजपा ने ट्वीट करना शुरू कर दिया.

तोप का मुंह अपनी ही फौज की ओर हो जाए तो क्या होगा: कांग्रेस MP

सपा से कांग्रेस में आए मसूद ने कहा, 'हमने तो उन सीटों की डिमांड नहीं की थी, जिन्हें आप डिक्लेयर कर रहे हो. हम कोई भीख मांग रहे हैं. हम भिखारी थोड़े ही न हैं. मैं बार-बार कहता हूं कि भाजपा से लड़ने की गारंटी राहुल गांधी है, कोई दूसरा नहीं है. भाजपा से लडऩे जा रहे हैं, निशाना अपनों पर ही साध रहे हो. फौज लड़ने जा रही है, उसकी तोप का मुंह अगर अपनी ही फौज पर हो जाए तो क्या होगा'

सपा लिस्ट जारी करेगी, कांग्रेस को इसकी जानकारी थी?

इमरान मसूद ने कहा, 'जब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो फिर गठबंधन की सूची जारी होगी. आप अपनी पार्टी की सूची जारी कर रहे हो. हमारी पार्टी की सूची भी तैयार है, हम भी जारी कर दें, लेकिन हम गठबंधन के लिए गंभीर हैं और गंभीरता से बात करेंगे. हमने बार बार कहा कि बात करना है तो ढंग से करें. आप दिखावा क्यों कर रहे हैं. इसका तो कोई मतलब नहीं है.'

कांग्रेस और सपा में आगे बढ़ेगी बात?

कांग्रेस नेता मसूद ने कहा कि मुझे तो सपा की ओर से लिस्ट बातचीत के बीच जारी करना समझ में नहीं आया. हालांकि अब पार्टी नेतृत्व तय करेगा, आगे क्या करना है. मैं तो पार्टी से बंधा हुआ हूं.

मैं सपा में था, इसलिए 2022 में सहारनपुर की सीटें जीती: मसूद

सपा की ओर से कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, उन पर सिटिंग विधायक हैं तो इस पर इमरान मसूद ने कहा कि वो सीटें सपा के पास इसलिए हैं क्योंकि 2022 में मैं सपा में था. वरना सपा 2007, 2012 का निकाल ले, पिछले 20 साल का रिजल्ट निकाल ले. कहां पर ये खड़े हैं. मैं सपा में था, इसलिए उमर अली विधायक हैं- वो 2012 में लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी.

#WATCH दिल्ली: यूपी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर बातचीत के बीच, समाजवादी पार्टी (SP) की पांच सीटों वाली पहली उम्मीदवार सूची पर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, "इस पर हाय तोबा क्यों हो रहा है वो सब वो सीट है जो हम जीते हुए हैं जो हमारे वहां पर विधायक हैं। तो चाहे आगे करो या पीछे कुल मिलाकर हमें सीटों पर तो लड़ना ही है। दो दिन की वार्ता काफी सकारात्मक रही है। मेरा कांग्रेस पार्टी से आग्रह है कि जितना हम व्यवहारिक तरीके से सोचेंगे तो मैं समझता हूं गठबंधन जल्दी हो जाएगा और उसके परिणाम भी अच्छे निकलेंगे..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 25, 2026

हाय तौबा क्यों मचा है?- रामजी लाल सुमन

इस विवाद पर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि इस पर हाय तौबा क्यों हो रहा है. उन्होंने कहा, 'जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, वो हम जीते हुए हैं. हमारे वहां पर विधायक हैं तो चाहे आगे करो या पीछे, कुल मिलाकर हमें सीटों पर तो लड़ना ही है. दो दिन की वार्ता काफी सकारात्मक रही है. मेरा कांग्रेस पार्टी से आग्रह है कि जितना हम व्यवहारिक तरीके से सोचेंगे तो मैं समझता हूं गठबंधन जल्दी हो जाएगा और उसके परिणाम भी अच्छे निकलेंगे.'

मेरे-तेरे कहने से सीटें डिसाइड नहीं होंगी: एसटी हसन

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि सपा-कांग्रेस की बातचीत पर किसी को टीका-टिप्पणी करने का हक नहीं है. उन्होंने कहा, 'बातचीत अच्छे माहौल में चल रही है. सीनियर नेताओं ने कोई टिप्पणी नहीं की है. डिसाइड तो ये लोग ही करेंगे. मेरे-तेरे कहने से सीटें डिसाइड नहीं होंगी. इन लोगों को मालूम है कि सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी की जड़ें उखाड़ देंगे.'

VIDEO | Reacting to UP Congress Working President Imran Masood expressing displeasure over Samajwadi Party releasing first list of candidates while the seat-sharing talks are ongoing between the two parties for UP Polls, Samajwadi Party leader ST Hasan says, "Look, neither I nor anyone else has the right to make harsh remarks. Discussions are underway, and they are taking place in a cordial atmosphere. Even the senior leaders have not made any harsh comments—not Akhilesh ji, not Rahul ji, not Priyanka ji, and not Professor Sahib. Ultimately, these leaders will decide. Seats will not be decided by what you or I say. They know that only the Samajwadi Party and the Congress, by coming together, can uproot the BJP. The public, as well as the workers of both the Samajwadi Party and the Congress, want the BJP government to be removed from the state at all costs and a positive atmosphere to be created in the state." #Congress #SamajwadiParty #SeatSharing #UPPolls #ImranMasood — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026

सपा ने 5 प्रत्याशियों का किया ऐलान

समाजवादी पार्टी ने मंगलवार (24 नवंबर) को ही पांच सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया. सहारनपुर की बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर सीट से आशु मलिक, शामली की कैराना सीट से नाहिद हसन, अमरोहा विधानसभा सीट से महबूब अली और ललितपुर सीट से ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया है.

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