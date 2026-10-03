FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
डीजल संकट से निपटने को G7 का बड़ा कदम; खोलेंगे 10 करोड़ बैरल का आपात भंडार, अमेरिका में 6.37 डॉलर पहुंचा दाम

डीजल संकट से निपटने को G7 का बड़ा कदम; खोलेंगे 10 करोड़ बैरल का आपात भंडार, अमेरिका में 6.37 डॉलर पहुंचा दाम

IND vs WI: वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे में बने 11 रिकॉर्ड्स

IND vs WI: वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे में बने 11 रिकॉर्ड्स

Opinion: इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्पष्ट संदेश, यूपी में 200 से कम सीट लेने के मूड में नहीं कांग्रेस

Opinion: इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्पष्ट संदेश, यूपी में 200 से कम सीट लेने के मूड में नहीं कांग्रेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक

बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Opinion: इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्पष्ट संदेश, यूपी में 200 से कम सीट लेने के मूड में नहीं कांग्रेस

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इमरान मसूद को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस संगठनात्मक बदलाव के जरिए कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 03, 2026, 11:24 PM IST

Opinion: इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्पष्ट संदेश, यूपी में 200 से कम सीट लेने के मूड में नहीं कांग्रेस

यूपी चुनाव से पहले इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस का बड़ा दांव, Photo Credit, IANS

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

डॉ. अश्वनी अवस्थी

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चरम पर है. इसी बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है. कांग्रेस का यह फैसला कई मायनों में अहम है. इसे चुनाव से पहले केवल संगठनात्मक बदलाव मानकर खारिज नहीं किया जा सकता. आसान शब्दों में कहें तो कांग्रेस ने इस फैसले के जरिए समाजवादी पार्टी पर सीटों को लेकर दबाव बढ़ा दिया है.

इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा. लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी जारी है. दोनों दलों के नेताओं को लगता है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली बड़ी जीत के पीछे उनका अपना-अपना संगठन रहा. कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की वजह से यूपी में जीत मिली, जबकि सपा का मानना है कि उसकी जमीनी पकड़ मजबूत थी और इसी वजह से उसे जीत मिली. खैर, जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई हैं, सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग भी तेज होती गई है.

कांग्रेस बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जबकि सपा कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है. सपा का कहना है कि सीटों की संख्या से ज्यादा जरूरी जीत है. वहीं, कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के बिना सपा का कोई वजूद नहीं है.

अब यहां एक बात समझनी जरूरी है. कांग्रेस की तरफ से अगर कोई नेता सबसे ज्यादा हमलावर है तो वह इमरान मसूद हैं. वह लगातार सपा को घेर रहे हैं और सपा पर मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं. मुस्लिम वोट सपा का कोर वोट माना जाता है और मसूद इसी वोट बैंक पर चोट कर रहे हैं. खासतौर पर मसूद पश्चिमी यूपी से आते हैं और वहां उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, जहां कई सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है.

ऐसे में इमरान मसूद को बड़ी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने सपा पर तगड़ा प्रेशर बना लिया है. अब वह बिल्कुल समझौते के मूड में नहीं दिख रही है. सपा के लिए यह इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि अगर उसने कांग्रेस को अकेले छोड़ दिया तो पश्चिमी यूपी में उसे भारी नुकसान हो सकता है. इमरान मसूद की अच्छी पकड़ है. जाट सपा से नाराज हैं. वहीं, कई मुस्लिम नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं.

सपा के लिए कांग्रेस का यह दांव इसलिए भी असहज करने वाला है क्योंकि इस समय मुस्लिमों में भी सपा को लेकर नाराजगी चरम पर है. ओवैसी, मसूद और चंद्रशेखर जैसे नेता इस नाराजगी को और बढ़ा भी रहे हैं और लगातार संदेश दे रहे हैं कि सपा ने मुस्लिमों को छला है. ऐसे में सपा को इन वोटरों को भी साधना है.

दूसरी तरफ, अगर मसूद को चेहरा बनाकर कांग्रेस ने हिस्सेदारी का भी सवाल खड़ा कर दिया है, तो अब सपा के सामने यह चुनौती है कि कहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट न हो जाए. क्योंकि अगर मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ तो सपा को बड़ा नुकसान होगा. मुस्लिम वोट को लेकर सपा और कांग्रेस में हमेशा तनातनी रही है. सपा कभी नहीं चाहेगी कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो. ऐसे में सपा के पास कांग्रेस की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है.

(लेखक, भूगोल विषय में पीएचडी हैं. चित्रकूट में वर्ष 2019 से 2024 तक दो कार्यकाल में भाजपा के जिला महामंत्री का दायित्व निभा चुके हैं. सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक विषयों में गहरी रुचि है.)

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा
दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement