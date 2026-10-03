Opinion: इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्पष्ट संदेश, यूपी में 200 से कम सीट लेने के मूड में नहीं कांग्रेस

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इमरान मसूद को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस संगठनात्मक बदलाव के जरिए कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है.

डॉ. अश्वनी अवस्थी

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चरम पर है. इसी बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है. कांग्रेस का यह फैसला कई मायनों में अहम है. इसे चुनाव से पहले केवल संगठनात्मक बदलाव मानकर खारिज नहीं किया जा सकता. आसान शब्दों में कहें तो कांग्रेस ने इस फैसले के जरिए समाजवादी पार्टी पर सीटों को लेकर दबाव बढ़ा दिया है.

इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा. लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी जारी है. दोनों दलों के नेताओं को लगता है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली बड़ी जीत के पीछे उनका अपना-अपना संगठन रहा. कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की वजह से यूपी में जीत मिली, जबकि सपा का मानना है कि उसकी जमीनी पकड़ मजबूत थी और इसी वजह से उसे जीत मिली. खैर, जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई हैं, सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जुबानी जंग भी तेज होती गई है.

कांग्रेस बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जबकि सपा कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है. सपा का कहना है कि सीटों की संख्या से ज्यादा जरूरी जीत है. वहीं, कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के बिना सपा का कोई वजूद नहीं है.

अब यहां एक बात समझनी जरूरी है. कांग्रेस की तरफ से अगर कोई नेता सबसे ज्यादा हमलावर है तो वह इमरान मसूद हैं. वह लगातार सपा को घेर रहे हैं और सपा पर मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं. मुस्लिम वोट सपा का कोर वोट माना जाता है और मसूद इसी वोट बैंक पर चोट कर रहे हैं. खासतौर पर मसूद पश्चिमी यूपी से आते हैं और वहां उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, जहां कई सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है.

ऐसे में इमरान मसूद को बड़ी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने सपा पर तगड़ा प्रेशर बना लिया है. अब वह बिल्कुल समझौते के मूड में नहीं दिख रही है. सपा के लिए यह इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि अगर उसने कांग्रेस को अकेले छोड़ दिया तो पश्चिमी यूपी में उसे भारी नुकसान हो सकता है. इमरान मसूद की अच्छी पकड़ है. जाट सपा से नाराज हैं. वहीं, कई मुस्लिम नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं.

सपा के लिए कांग्रेस का यह दांव इसलिए भी असहज करने वाला है क्योंकि इस समय मुस्लिमों में भी सपा को लेकर नाराजगी चरम पर है. ओवैसी, मसूद और चंद्रशेखर जैसे नेता इस नाराजगी को और बढ़ा भी रहे हैं और लगातार संदेश दे रहे हैं कि सपा ने मुस्लिमों को छला है. ऐसे में सपा को इन वोटरों को भी साधना है.

दूसरी तरफ, अगर मसूद को चेहरा बनाकर कांग्रेस ने हिस्सेदारी का भी सवाल खड़ा कर दिया है, तो अब सपा के सामने यह चुनौती है कि कहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट न हो जाए. क्योंकि अगर मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ तो सपा को बड़ा नुकसान होगा. मुस्लिम वोट को लेकर सपा और कांग्रेस में हमेशा तनातनी रही है. सपा कभी नहीं चाहेगी कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो. ऐसे में सपा के पास कांग्रेस की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है.

(लेखक, भूगोल विषय में पीएचडी हैं. चित्रकूट में वर्ष 2019 से 2024 तक दो कार्यकाल में भाजपा के जिला महामंत्री का दायित्व निभा चुके हैं. सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक विषयों में गहरी रुचि है.)