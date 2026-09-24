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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Explainer: आधे से ज्यादा सांसद वोट कर दें तो भी ज्ञानेश कुमार को नहीं हटा सकेगा विपक्ष, दो तिहाई की स्पेशल मेजोरिटी भी जरूरी

संविधान के अनुसार, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है. अगर लोकसभा से प्रक्रिया की जाएगी तो उसके लिए जरूरी है कि प्रस्ताव को 100 सांसदों की सहमति हो, तभी उसे सदन में पेश किए जाने लायक माना जाएगा. राज्यसभा के लिए यह संख्या 50 निर्धारित की गई है.

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Neelam

Updated : Sep 24, 2026, 07:33 PM IST

Explainer: आधे से ज्यादा सांसद वोट कर दें तो भी ज्ञानेश कुमार को नहीं हटा सकेगा विपक्ष, दो तिहाई की स्पेशल मेजोरिटी भी जरूरी

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष! (Image Source: ANI)

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मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संविधान में एक प्रक्रिया बताई गई, जिसे महाभियोग (Impeachment) कहते हैं. संविधान कहता है कि अगर इस पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कदाचार यानी पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार के सबूत पाए जाते हैं या फिर वह व्यक्ति पद की जिम्मेदारी संभालने में अक्षम हो तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है. इसके साथ संविधान में महाभियोग की जो प्रक्रिया बताई गई है, वो इतनी जटिल है कि देश में अब तक 6 बार महाभियोग लाया गया, लेकिन कोई भी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सका. 90 के दशक में पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी. एन. सेशन के खिलाफ भी महाभियोग लाने की चर्चा हुई थी, लेकिन यह औपचारिक प्रस्ताव तक नहीं पहुंच सका. 

क्या ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटा पाएगा विपक्ष?

चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. कुछ कांग्रेस सूत्रों से ये बातें सामने आ रही हैं कि अगले सत्र में विपक्षी दलों का I.N.D.I गठबंधन संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर सकता है. अप्रैल में भी विपक्ष ने महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन वह लोकसभा में खारिज हो गया, लेकिन राज्यसभा में अभी भी लंबित है. देश में अभी तक महाभियोग के तहत ऊंचे पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को हटाया नहीं गया है. पहली बात तो ये है कि संविधान में कुछ लोगों के खिलाफ ही महाभियोग लाने का अधिकार दिया गया है और फिर यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो या तो कभी पूरी ही नहीं हो सकी या उससे पहले ही पद छोड़ दिया गया.

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324(5) में है, जो कहता है कि सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया वही है, जो अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए बताई गई है. अनुच्छेद 124(4) के तहत अगर कोई जज पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाता है या अपनी जिम्मेदार निभाने में सक्षम न हो तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है. हालांकि, प्रस्ताव लाने से उसे पारित करने तक की प्रक्रिया काफी ज्यादा मुश्किल है.

संविधान में क्या है महाभियोग की प्रक्रिया?

संविधान के अनुसार, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है. अगर लोकसभा से प्रक्रिया की जाएगी तो उसके लिए जरूरी है कि प्रस्ताव को 100 सांसदों की सहमति हो, तभी उसे सदन में पेश किए जाने लायक माना जाएगा. राज्यसभा के लिए यह संख्या 50 निर्धारित की गई है. यह सिर्फ पहला पड़ाव है, प्रस्ताव संसद में पेश होगा या नहीं, यह इसके बाद तय होगा कि जो आरोप उसमें लगाए जा रहे हैं, वह सही हैं भी या नहीं. यह तय करने के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है. लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो स्पीकर कमेटी बनाएंगे और राज्यसभा में पेश किया जाना है तो सभापति कमेटी गणित करेंगे.

कमेटी अगर प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों को सही पाती है तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अब इस पर सदन में मतदान किया जाएगा. स्पेशल मेजोरिटी के तहत अगर इसको मंजूरी मिलती है तो फिर यह अगले सदन में जाएगा और फिर वहां भी स्पेशल मेजोरिटी से सहमति मिलने के बाद राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए मंजूरी दे सकते हैं. 

स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है?

संविधान में संशोधन और महाभियोग को पारित करवाने के लिए कुल सांसद के आधे से ज्यादा और वोट करने वाले सांसदों के दो तिहाई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है. मान लीजिए कि यह प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा के कुल सांसद 243 हैं. अब जिस दिन महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, उस दिन 212 सांसद उपस्थित हैं और वह सभी वोट करते हैं तो प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए कुल सांसदों के आधे से ज्यादा वोट यानी 123 के साथ 212 के दो तिहाई 142 सांसद इसके पक्ष में वोटिंग करते हैं, तभी यह प्रस्ताव पेश करेगा. यही फॉर्मूला लोकसभा पर भी लागू होगा और अगर एक भी सदन में यह मेजोरिटी नहीं मिलती है तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा. किस पार्टी या गठबंधन के कितने सांसद हैं, इस प्रक्रिया में यह बहुत मायने रखता है.

अब तक किस-किस के खिलाफ लाया गया महाभियोग?

  • 1993 में जस्टिस वी रमास्वामी के खिलाफ महाभियोग लाया गया था. उन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सरकारी घर पर अनुचित खर्च के आरोप लगे थे. लोकसभा में दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह प्रस्ताव खारिज हो गया था.
  • साल 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन ने महाभियोग से बचने के लिए प्रस्तान आने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. 1983 में वह वकील थे और कोर्ट ने उन्हें रिसीवर नियुक्त किया था और उनकी अभिरक्षा में 33.23 लाख रुपये रखे गए. उन पर इस राशि में गड़बड़ी के आरोप लगे थे.
  • सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरण के खिलाफ 2009 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव स्वीकर कर लिया था, लेकिन तीन जजों की जांच समिति पर अविश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था.
  • गुजरात हाईकोर्ट के जज रहते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला पर उनके एक फैसले में एससी-एसटी आरक्षण के खिलाफ उनकी एक टिप्पणी से सांसद नाराज थे. 2015 में उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग लाया गया. बाद में जस्टिस पारदीवाला ने फैसले से अपनी टिप्पणी हटा ली थी.
  • एमपी हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस के गंगले पर 2014 में यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे. तब 2015 में महाभियोग नोटिस दिया गया, लेकिन जांच समिति के सामन आरोप साबित नहीं होने के दो साल बाद प्रस्ताव राज्यसभा में पेश नहीं हो सका.
  • आंध्र प्रदेश-तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस सी.वी. नागारुजन रेड्डी पर दलित समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह रखने के आरोप लगे थे, जिसके बाद दिसंबर, 2016 और जून 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया था.
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