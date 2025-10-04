Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update: भारत में हरियाणा और पंजाब समेत 5 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इतना ही नहीं ओडिशा में बाढ़ की भी संभावना जताई गई है. आइए जानते है क्या कहता है मौसम विभाग

Weather Update: इस समय देश में लगभग हर जगह से मानसून विदा ले रहा है. लेकिन जाते-जाते एक बार फिस में मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 1, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. पूर्वोत्तर भारत में हाल ही में जमकर बारिश हो रही है. इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र हैं. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 से 7 अक्टूबर तक भारत के इन राज्यों में बेहद तेज बारिश हो रही हैं.

इन पांच राज्यों में येलो अलर्ट

IMD के अनुसार, उत्तर भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड पर 5 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा. इस दौरान आकाश में घनघोर घटा छाईं रहेंगी. कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बरसात भी देखने को मिल सकती है. अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कई इलाकों में 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. इस दौरान तेज गरज के साथ बारिश भी हो सकती है.



ओडिशा में बारिश का विकराल रुप

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, रविवार को भी विहार-झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने क आसार हैं. बारिश का चक्र ओडिशा में कुछ ज्यादा ही विकराल होने की आशंका हैं. ये भी कहा जा रहा है कि बारिश इतनी अधिक हो सकती है कि बाढ़ भी आ सकती है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी.

