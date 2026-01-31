Aaj ka Mausam: आज दिल्ली में फिर से हो सकती है बारिश! जानिए यूपी-बिहार को लेकर क्या मौसम विभाग का नया अपडेट

Weather Forecast: बीते दिनों से लगातार पश्चिमी विक्षोम के एक्टिव होने से पूरे उत्तर भारत में मौसम ने रूप बदला है. मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है. आइए जानते है कि कैसा रहेगा आज का मौसम.

Weather Forecast: एक के बाद पश्चिमी विक्षोम एक्टिव होन से राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदल ली है. इस वजह से भारत का अलग-अलग इलाकों में बर्फबारी, बारिश और कोहरे का नया दौर शुरू हो गया है. पहाड़ी एरिया में जहां बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में भआरी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

दिल्ली का हाल



अगर दिल्ली की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. दोपहर या शाम तक इसका असर दिखाई देगा. फिर रात के वक्त गरज-चमक के साथ बहुत हल्की बारिश हो सकती है, इतना ही नहीं मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है. आईएमडी ने आज तापमान न्यूनतम 6-8 डिग्री रहने की संभावना जताई है. वहीं, नॉर्थ-वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों में 1 फरवरी, 2026 तक सुबह के वक्त घना कोहरा छा सकता है. तापमान की बात करें तो नॉर्थ-वेस्ट इंडिया में अगले 24 घंटे में इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा.

कैसा रहेगा यूपी बिहार का मौसम

यूपी के मौसम में आज बदलाव का असर देखने को मिल सकता है मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ जिलों में भयंकर कोहरे की परत दिखाई पड़ेगी. वहीं 1-2 फरवरी को पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी तक में बारिश होने की संभावना है.बिहार में अगले तीन दिन मौसम साफ रहने वाला है. सुबह के वक्त आज कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है. हालांकि राहत की बात ये है कि दिन में धूप निकलने की संभावना है. IMD ने आज सुबह के समय पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, और अरवल में येलो अलर्ट जारी किया है.

