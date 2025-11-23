IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट

बंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवात के बनने की संभावना बढ़ गई है. विभिन्न मौसम रिकॉर्ड मॉडलों के अनुसार, चक्रवात सनयार के विकसित होने की संभावना है. सोमवार, 24 नवंबर से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है.

दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक बार फिर सक्रिय हो रही है. चक्रवात की चेतावनी जारी की जा रही है. बंगाल की खाड़ी के लिए चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि इस मौसम का दूसरा चक्रवात आ रहा है. तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके धीरे-धीरे चक्रवात में बदलने की संभावना है.

अभी तूफ़ान में नहीं बदला

मौसम विभाग के अनुसार, यह कम दबाव का क्षेत्र अभी तूफ़ान में नहीं बदला है. हालाँकि, सभी मौसमी परिस्थितियाँ इसके चक्रवाती तूफ़ान में बदलने के अनुकूल हैं. हालाँकि, अभी इसका अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी. सोमवार, 24 नवंबर के बाद इसके चक्रवाती तूफ़ान में बदलने की संभावना है. इस तूफ़ान का नाम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नाम पर सेनयार रखा गया है, जिसका अर्थ शेर होता है.

26 नवंबर से अलर्ट जारी किया गया था.

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में जल्द ही चक्रवात सेन्यार बनने की संभावना है. जीएफएस, ईसीएमडब्ल्यूएफ, जीईएफएस और आइकॉन जैसे मौसम मॉडल आंध्र प्रदेश में इसके आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि नकारात्मक आईओडी (हिंद महासागर द्विध्रुव) प्रभाव ने चक्रवात बनने की संभावना बढ़ा दी है. श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनकापल्ले, काकीनाडा, कोनसीमा, एलुरु, गुंटूर, पलानाडु, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर सहित पूरे आंध्र प्रदेश के जिलों को 26 नवंबर से अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है.



तूफान सेन्यार कब विकसित होगा?

स्काईमेट वेदर के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी (BoB) और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर शनिवार देर रात, 21 नवंबर 2025 या तड़के एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. यह सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और बाद में दक्षिण-मध्य बंगाल की खाड़ी (BoB) के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार, एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के बाद यह पूर्वी तट की ओर बढ़ सकता है. इससे 27 से 29 नवंबर 2025 के बीच तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तूफान के बारे में सटीक जानकारी 24 नवंबर 2025 के आसपास इस सिस्टम के डीप डिप्रेशन के चरण में पहुंचने के बाद ही मिल पाएगी.

दूसरा पोस्ट-मॉनसून तूफ़ान



अगर यह तूफ़ान बंगाल की खाड़ी में विकसित होता है, तो यह इस सीज़न का दूसरा पोस्ट-मॉनसून तूफ़ान होगा. इससे पहले, अक्टूबर 2025 के अंत में आंध्र प्रदेश में भीषण चक्रवाती तूफ़ान मोन्था ने दस्तक दी थी. गौरतलब है कि उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटी बंगाल की खाड़ी में बन रही मौसमी प्रणालियाँ इस सीज़न में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आसपास आने वाले तूफ़ानों के लिए रिकॉर्ड तोड़ हैं. हालाँकि, यह मौसमी प्रणाली भूमध्यरेखीय क्षेत्र के पास बन रही है, इसलिए इसके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना बढ़ गई है.

