Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी
Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट
इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे
Weather Forecast Today: कब से चलेगी दिल्ली NCR में शीत लहर, यूपी-बिहार को लेकर मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी
Bihar Chunav: बिहार की इस सीट पर होगा सुपरहिट मुकाबला, PK ने एक झटके में दो सगे भाइयों को कर दिया आमने-सामने!
Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट
छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी
Diwali 2025 Deep: धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक पर कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, जानें इनकी विधि, नियम और महत्व
कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत
IMD Alert: उत्तर भारत में अब मानसून लगभग अलविदा कह चुका है. वहीं दिल्ली एनसीआर, बिहार-यूपी समेत कई राज्यों में ठंड ने भी दस्तक दे दी है. आइए जानते है क्या कहता है मौसम विभाग
IMD Alert: इस साल बेजोड़ बारिश के बाद अब उत्तर भारत के लोगों के गुलाबी ठंड का इंतजार हैं. वहीं दिल्ली-एनसीआर में दिन में गर्मी तो रात में हल्की-हल्की सर्दी महसूस हो रही है. भारतीय मौसम विज्ञान ने बताया है कि आगे आने वाले कुछ दिनों मौसम ऐसा ही बना रहेंगे, उसके बाद दिल्ली एनसीआर समेत यूपी-बिहार में भी ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी हालांकि इस समय भी रात के समय हल्की-हल्की ठंड महसूस होने लगी हैं.
यूपी में पड़ने लगी ठंडी
लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज शुक्रवार से यूपी के सभी 75 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. यूपी के धीरे-धीरे तापमान लुढ़कने लगा हैं. जहां एक तरफ दिन में चटक धूप निकल रही हैं वहीं रात के समय में ठंडक का एहसास भी होने लगा हैं. प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी लुढ़ककर 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. मौसम विभाग ने भी पूर्वी और पश्चिमी यूपी के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है. 18 अक्टूबर को भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है, विभाग ने कहा है कि 19 और 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन मौसम एकदम साफ रहेगा.
बिगड़ने लगी बिहार की हवा
अगर बिहार की बात करें तो प्रदेश में हवा की क्वालिटी तेजी से बिगड़ने लगी हैं. मानसून सीजन के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दो अंकों में रहता था, वहीं अब यह लगातार 3 अंकों में पहुंच गया है. यह स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद चिंताजनक मानी जा रही है. आईएमडी के मुताबिक दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव लगा हुआ है. सुबह और शाम हल्की ठंडी होने लगी हैं, साथ ही कोहरा देखने को भी मिलने लगा हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से