दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने की तैयारी, इलेक्ट्रिक बसों से यमुना सफाई तक, जानिए CM रेखा गुप्ता का एक्शन प्लान

मेघालय में अवैध कोयला खदान बनी मौत की खाई, धमाके में 16 मजदूरों की गई जान, कई के फंसे होने की आशंका

'हमारी फ्लाइट की टिकट...' टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर सूर्यकुमार यादव ने दिया बयान

22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी

Numerology: लव मैरिज या शादी के लिए करनी पड़ेगी मशक्कत, जन्मतिथि से जानिए कैसे मिलेगा पसंदीदा जीवनसाथी

13 साल पहले इस गाने से मचा था धूम, 5.70M व्यूज पाने के बाद कहां गायब हुए थे गायक? जानें अब क्या कर रहे हैं

भारत

मेघालय में अवैध कोयला खदान बनी मौत की खाई, धमाके में 16 मजदूरों की गई जान, कई के फंसे होने की आशंका

मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई. कई लोगों के अभी भी खदान में फंसे होने की आशंका है.

राजा राम

Updated : Feb 05, 2026, 07:58 PM IST

सांकेतिक तस्वीर 

पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को एक अवैध कोयला खदान में अचानक हुए धमाके ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. इस हादसे में अब तक 16 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य के खदान के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन और बचाव दल मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. यह हादसा थांगस्कू इलाके में उस समय हुआ, जब खदान के भीतर मजदूर काम कर रहे थे.

अंदर की स्थिति बेहद खतरनाक

पुलिस महानिदेशक (DGP) आई नोंगरंग के अनुसार, अब तक 16 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं. हालांकि, खबर लिखते समय तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विस्फोट के वक्त खदान के अंदर कुल कितने लोग मौजूद थे. डीजीपी ने बताया कि आशंका है कि अभी भी कई मजदूर खदान के अंदर फंसे हो सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार तलाशी और बचाव अभियान चला रही हैं. खदान के अंदर की स्थिति बेहद खतरनाक बताई जा रही है, जिससे राहत कार्य में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं. 

प्रशासन लगातार अपडेट जुटा रहा है

ईस्ट जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जानकारी दी कि हादसे में गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को पहले नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए शिलांग रेफर कर दिया गया. अन्य घायलों की पहचान और स्थिति को लेकर प्रशासन लगातार अपडेट जुटा रहा है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जिस खदान में धमाका हुआ, वह अवैध रूप से संचालित की जा रही थी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी खनन का मामला लग रहा है. हालांकि, विस्फोट की असली वजह का पता अभी नहीं चल पाया है. यह धमाका गैस जमा होने, उपकरणों में खराबी या किसी अन्य कारण से हुआ, इसकी जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें: Parliament Session: स्पीकर ओम बिरला ने किया बड़ा खुलासा, PM मोदी के साथ लोक सभा में हो सकती थी अप्रत्याशित घटना

प्रशासनिक निगरानी की जरूरत पर गंभीर सवाल

गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने वर्ष 2014 में मेघालय में 'रैट-होल' कोयला खनन और अन्य अवैज्ञानिक खनन तरीकों पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद राज्य के कुछ इलाकों में अवैध खनन की गतिविधियां लगातार सामने आती रही हैं. यह हादसा एक बार फिर अवैध खनन के खतरों और प्रशासनिक निगरानी की जरूरत पर गंभीर सवाल खड़े करता है. 

