Delhi Sarojini Nagar Market : दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट अपने सस्ते दामों की वजह से जाना जाता है. यहां अक्सर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें सस्ती और किफायती दरों पर पॉकेट फ्रेंडली सामान मिल जाता है. पॉकेट फ्रेंडली मार्केट होने की वजह से यहां भीड़ भी खूब रहती है. आम दिनों में भीड़ होती है सो होती है लेकिन त्योहारी सीजन में और ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में त्यौहारी सीजन के कारण भीड़ बढ़ने पर सरोजिनी नगर मार्केट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि धनतेरस और सरोजिनी नगर मार्केट में बढ़ती भीड़ को देखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. हमारी कोशिश है कि कोई भी बिना जांच के यहां न घुसे. यहां चौकियां बनाई गई हैं. हम तकनीक की मदद से निगरानी भी कर रहे हैं. निगरानी के लिए यहां करीब 70 कैमरे लगाए गए हैं. आज हमारे करीब 100 जवान यहां मौजूद रहेंगे'

#WATCH | DCP Surendra Chaudhary says, "In view of Dhanteras and high footfall at Sarojini Nagar market, we have strengthened security over the past few days...Our effort is to ensure that nobody enters here unchecked. Posts have been set up here. We are also monitoring with the… https://t.co/ibEUJIEydW pic.twitter.com/3VjVm7iFxl