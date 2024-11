Jharkhand Assembly Election: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के तमार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने जा रही है. महाराष्ट्र में उन्होंने उलेमाओं से वादा किया है कि वे मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार करेंगे. वे तेलंगाना और कर्नाटक में पहले से ही ऐसा कर रहे हैं. अगर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, तो यह एससी, एसटी और ओबीसी के हिस्से से काट लिया जाएगा.

'आदिवासियों की नौकरियां छीनी जा रहीं'

अमित शाह ने कहा, 'अवैध अप्रवासी राज्य के आदिवासियों के लिए निर्धारित नौकरियां छीन रहे हैं. घुसपैठिए हमारी बेटियों, हमारे संसाधनों और हमारी जमीन के लिए खतरनाक हैं. जब हम सरकार बनाएंगे, तो हम एक कानून लाएंगे, जो अप्रवासी को आदिवासी भूमि को अपने नाम पर पंजीकृत करने से रोक देगा, भले ही वह किसी आदिवासी लड़की से शादी कर ले. हम अप्रवासी को अधिग्रहित भूमि वापस करने के लिए मजबूर करेंगे.'

'भाजपा की सरकार बनाएं, हम घुसपैठ को रोकेंगे'

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आप झारखंड में भाजपा की सरकार बनवा दें, हम घुसपैठ को पूरी तरह रोक कर दिखाएंगे. कोई घुसपैठिया अगर हमारी बच्चियों से शादी करता है तो उसकी जमीन पर घुसपैठियों का दावा नहीं होगा और जमीन उनहोंने शादी के बहाने हड़पी है वह भी वापस कराएंगे. शाह ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान के लिए सरकार बनते ही कमेटी का गठन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें - MEA: कनाडा ने लगाए अमित शाह पर गंभीर आरोप, इंडिया ने कसकर दिया एक-एक का जवाब

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Addressing a public rally in Tamar, Union Home Minister Amit Shah says, "Congress is going to abolish reservation. In Maharashtra, they have promised Ulemas that they will consider giving reservations to Muslims. They are already doing this in… pic.twitter.com/GLaViFaI7f