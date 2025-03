Kunal Kamra on media bias: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बीते दिनों एक शो में लोकप्रिय हिंदी फिल्म के गाने की पैरोडी बनाकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर पर तंज कसा था, जिसके बाद से काफी विवाद खड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि शिंदे समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में उस कॉमेडी क्लब को तोड़ डाला जहां ये शो रिकॉर्ड किया गया था. पुलिस ने भी कणाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. अब ताजा अपडेट में कुणान ने मीडिया को लताड़ा है.

कुणाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 'उन सभी लोगों के लिए जो बात करने के लिए परेशान हैं - 'इस समय मुख्यधारा का मीडिया सत्तारूढ़ पार्टी की गलत सूचनाएं फैलाने के अलावा कुछ कर रहा है. ये गिद्ध हैं, जो ऐसे मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं जो इस देश के लोगों के लिए मायने नहीं रखते. अगर वे सभी कल से लेकर हमेशा के लिए अपनी दुकानें बंद कर दें तो वे देश, इसके लोगों और अपने बच्चों पर एहसान करेंगे.'

यह भी पढ़ें- Open Letter जिसमें देश-जनता तुमसे कह रही है, बहुत हुआ अब Shut Up! You Kunal...

To all those hounding for a quote -

“The mainstream media at this point is nothing but a miscommunication arm of the ruling party. They are vultures who report on issues that dont matter to the people of this country. If they all shut shop from tomorrow till eternity they will…