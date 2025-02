Assam CM Himanta Biswa Sarma Accusations: गौरव गोगोई ने भारतीय जनता पार्टी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर पलटवार किया, जिन्होंने कांग्रेस नेता की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाया था. गौरव गोगोई ने उनके आरोपों को 'हास्यास्पद' बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि अगर उनकी पत्नी आईएसआई एजेंट हैं, तो वे रॉ एजेंट हैं.

समाचार एजेंसी ANI ने बुधवार को गोगोई के हवाले से कहा, 'अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट हैं, तो मैं भारत का रॉ एजेंट हूं. मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर एक परिवार जिसके खिलाफ कई मामले और कई आरोप हैं और मेरे खिलाफ आरोप लगाता है. असम के मुख्यमंत्री केवल अपने खिलाफ आरोपों से ध्यान हटाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं.'

बदनामी के अभियान का मिला जवाब

गोगोई ने कहा कि भाजपा द्वारा इस तरह के आरोप नए नहीं हैं और उन्होंने पार्टी पर पिछले साल के लोकसभा चुनावों से पहले उनके और उनके परिवार के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया. समाचार एजेंसी PTI ने कांग्रेस सांसद के हवाले से कहा, 'भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह इन निराधार आरोपों का सहारा लेती है. इसने पिछले साल लोकसभा चुनावों से पहले मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ ऐसा ही बदनामी का अभियान चलाया था और जोरहाट संसदीय क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनकर (इसका) जवाब दिया.'

भाजपा की स्थिति डांवाडोल

असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा के बारे में बात करते हुए गोगोई ने कहा कि उन्हें अपनी कुर्सी खोने का डर है और असम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की स्थिति डांवाडोल है, जो अभी एक साल दूर है. गोगोई ने कहा, 'अपनी कुर्सी खोने के डर से वह मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं... विधानसभा चुनाव अभी एक साल दूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा की स्थिति डांवाडोल है और लोगों का पार्टी पर से भरोसा उठ रहा है, जिसके कारण उसने मुझ पर यह हमला किया है.'

गोगोई की यह प्रतिक्रिया हिमंत सरमा और भाजपा नेता गौरव भाटिया द्वारा उनकी पत्नी पर पाकिस्तान और आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाने और स्पष्टीकरण मांगने के बाद आई है. भाटिया ने यह भी कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है. भाटिया ने कहा, 'विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न... पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार अली तौकीर शेख और आईएसआई के साथ उनके संबंधों का पता चला है. यह बेहद चिंताजनक है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए उम्मीद है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और गौरव गोगोई पाकिस्तान और आईएसआई के साथ उनके संबंधों को स्पष्ट करेंगे.'

In 2015, the Pakistani High Commissioner to India, Mr. Abdul Basit, invited a first-term Member of Parliament (MP) and his startup, Policy for Youth, to discuss India-Pakistan relations at the Pakistan High Commission in New Delhi. Notably, this MP was not a member of the…