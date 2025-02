Yamuna Cleaning Politics: दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है. 27 सालों बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी. चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि वे दिल्ली में सरकार बनते ही यमुना की सफाई पहले करेंगे. इसी कड़ी में बीते रविवार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जानकारी दी कि दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है. बड़ी-बड़ी मशीनें यमुना की सफाई कर रही हैं.

'राष्ट्रपति शासन लगा दें'

यमुना सफाई अभियान पर आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा, 'दिल्ली में इतना बड़ा चुनाव हुआ. अगर उपराज्यपाल को ही सब कुछ करना है तो उन्हें राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था. लोगों ने सरकार चुनी है. सीएम और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. उपराज्यपाल की इस मामले में अचानक सक्रियता के पीछे भाजपा का कौन सा शक्तिशाली समूह सक्रिय है, यह तो वही बता पाएंगे, लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है. भाजपा ने जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.'

क्या था उपराज्यपाल का बयान

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से बीते रविवार कहा गया था, 'यमुना नदी की सफाई पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर और एक ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ आज से नदी में सफाई अभियान शुरू हो गया है. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कल मुख्य सचिव और एसीएस (आई एंड एफसी) से मुलाकात की और उन्हें तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा.' न्यूज एजेंसी ANI पर पर यमुना सफाई के वीडियोज शेयर किये गए हैं.

