FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हादसे की उच्चस्तरीय जांच हो-लालू यादव | एयरक्राफ्ट पूरी तरह से ठीक था- VSR, हादसे पर विमान मालिक वीके सिंह ने कहा, विमान में किसी तरह की खराबी नहीं थी-VSR

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी काम-काज बंद

अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी काम-काज बंद

पिता की राह पर चलते तो बॉलीवुड में होते, चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलकर महाराष्ट्र के पावर सेंटर बने अजित दादा

पिता की राह पर चलते तो बॉलीवुड में होते, चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलकर महाराष्ट्र के पावर सेंटर बने अजित दादा

40 करोड़ का फाइटर प्लेन तीन साल में दूसरी बार हुआ क्रैश, अब इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ रही जांच एजेंसियां

40 करोड़ का फाइटर प्लेन तीन साल में दूसरी बार हुआ क्रैश, अब इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ रही जांच एजेंसियां

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू

Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू

B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

Homeभारत

भारत

पिता की राह पर चलते तो बॉलीवुड में होते, चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलकर महाराष्ट्र के पावर सेंटर बने अजित दादा

कम ही लोग जानते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत में जब अजित पवार अपना करियर बनाने की राह पर थे, तब उनके सामने एक दुविधा थी. जानें आखिर क्या है पूरी कहानी...

Latest News

आदित्य पूजन

Updated : Jan 28, 2026, 02:42 PM IST

पिता की राह पर चलते तो बॉलीवुड में होते, चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलकर महाराष्ट्र के पावर सेंटर बने अजित दादा

Ajit Pawar

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अजित पवार नहीं रहे. बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई. अपने समर्थकों और विरोधियों के बीच दादा के नाम से लोकप्रिय अजित पवार दशकों से महाराष्ट्र की सियासत में एक पावर सेंटर बने हुए थे. सरकार चाहे किसी भी दल या गठबंधन की हो, अजित पवार उसका हिस्सा हों या नहीं, उनकी सियासी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा. हालांकि, कम ही लोग जानते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत में जब अजित अपना करियर बनाने की राह पर थे, तब उनके सामने एक दुविधा थी. अजित पवार के पिता अनंतराव पवार फिल्मी दुनिया से जुड़े थे. वो वी शांताराम के साथ राजकमल स्टूडियो में काम करते थे. 

अजित पवार

चाचा के रास्ते को चुनकर राजनीति में आए अजित

अजित के लिए बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में एंट्री का विकल्प मौजूद था, लेकिन उन्होंने पिता की बजाय चाचा शरद पवार के रास्ते को चुना और जनसेवा के साथ राजनीति को अपना करियर चुना. एक बार सियासत में एंट्री लेने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वे सांसद, 8 बार विधायक और 6 बार डिप्टी सीएम रहे. इस दौरान उन्हें कई झंझावातों का सामना करना पड़ा. उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाचा शरद पवार से अलगाव हुआ और परिवार में बिखराव की हालत बन गई. लेकिन अजित दादा ने कभी जनसेवा का रास्ता नहीं छोड़ा. संयोग ऐसा कि जिस प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई, तब भी वे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ही जा रहे थे.

22 जुलाई 1969 को अहमदनगर जिले में अजित पवार का जन्म हुआ था. युवा उम्र से ही उनका रुझान राजनीति में था. इसकी बड़ी वजह थे चाचा शरद पवार जो पहले को-ऑपरेटिव और फिर सियासत में अपने पांव जमा चुके थे. अजित ने भी यही रास्ता चुना. 20 साल की उम्र में वे पहली बार एक को-ऑपरेटिव बोर्ड के लिए चुने गए. करीब दो साल बाद वे पुणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने और लगातार 16 साल तक इस पद पर रहे. 1991 में ही वे बारामती लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने, लेकिन कुछ महीने बाद ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया. इसकी वजह भी चाचा शरद पवार थे जिन्हें तत्कालीन नरसिम्हा राव कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था. अजित ने बारामती सीट शरद पवार के लिए छोड़ दी और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीतकर राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य बने. वे इसके बाद लगातार सात बार बारामती विधानसभा सीट से ही विधायक रहे.

विवादों से भी रहा अजित पवार का गहरा नाता

अजित पवार ने अलग-अलग समय पर महाराष्ट्र में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली. उन्हें कुशल प्रशासक के साथ अच्छा संगठनकर्ता माना जाता था. शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राज्य के युवाओं को जोड़ने में उनकी सबसे अहम भूमिका मानी जाती है. शरद पवार जब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए तो महाराष्ट्र में अजित पवार पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए. 2010 में वे पहली बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन सिंचाई घोटाला में नाम आने के बाद 2013 में उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा. क्लीन चिट मिलने के बाद वे दोबारा इस पद पर लौटे. वे 5 बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकी. अजित दादा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा किसी से छिपी नहीं थी. आने वाले समय में उनकी यह लालसा पूरी भी हो सकती थी. एनसीपी के दोनों धड़ों के एक होने की कथित चर्चाओं को सही मानें तो अजित के लिए अब यह लक्ष्य शायद ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इससे पहले ही वे इस सब से दूर चले गए.

अजित पवार

चाचा शरद पवार से अलगाव की कहानी

बहरहाल, अजित पवार के सियासी करियर की चर्चा शरद पवार से अलगाव की कहानी बयां किए बगैर पूरी नहीं हो सकती. वही शरद पवार जिनसे अजित ने राजनीति का ककहरा सीखा था. अजित ने अपने सियासी करियर में जो कुछ भी हासिल किया, उसकी एक बड़ी वजह शरद पवार रहे. फिर ऐसा क्या हुआ कि अजित ने उन्हें छोड़कर दूसरी पार्टी बना ली. इतना ही नहीं, जिस बीजेपी से शरद पवार जीवन भर लड़ते रहे, अजित पवार उसी की सरकार में डिप्टी सीएम तक बन गए. इसकी वजह भी शरद पवार ही थे. अजित वो हासिल करना चाहते थे जो शरद पवार के ही चलते उन्हें नहीं मिल सका था- शरद पवार की राजनीतिक विरासत और सूबे के सीएम का पद. 

दरअसल, 2019 के आसपास शरद पवार के उत्तराधिकारी की चर्चा शुरू हुई तो अजित को लगा कि उनकी विरासत के पहले दावेदार वही होंगे. दूसरी ओर, शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी में आगे करने की चर्चा होने लगी. अजित पवार इससे दुखी थे. उन्हें ये भी लगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का हाथ थामना ही एकमात्र विकल्प है. शरद पवार इसके लिए कभी राजी नहीं होते. इसलिए उन्होंने अलग होने का रास्ता चुना. उसी दौरान अजित पवार ने एक बार कहा था कि अगर वे शरद पवार के बेटे होते तो महाराष्ट्र का सीएम बन गए होते. चाचा के साथ रहकर उनकी ये हसरत पूरी नहीं हुई. अलग होने के बाद भी ये कुर्सी उनसे उतनी ही दूर रह गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू
Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू
B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?
B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?
Ajit Pawar Death In Plane Crash: जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र
जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
MORE
Advertisement
धर्म
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
MORE
Advertisement