जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) ब्लास्ट हुआ है. जिसमें सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं. जबकि एक सैनिक घायल बताया जा रहा है. धमाका उस वक्त हुआ जब व्हाइट नाइट कोर की टीम LoC पर पेट्रोलिंग कर रही थी. पुलिस और सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने ट्वीट किया, 'जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर के लालेली में बाड़ पर गश्त के दौरान IED डिवाइस विस्फोट की खबर मिली है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है. हमारे सैनिक इलाके पर कब्जा कर चुके हैं और तलाशी अभियान जारी है. व्हाइट नाइट कोर 2 वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है और श्रद्धांजलि देता है.'

प्रारंभिक जांच में इसे आतंकियों का हमला बताया जा रहा है. आंतकियों ने एलओसी के पास पेट्रोलिंग करने के रास्ते में IED विस्फोटक लगाया था. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के तुरंत बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई.

उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल हुए 3 सैनिकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 सौनिकों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है.

