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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'जिनकी गवाही पर दी उम्रकैद, वे चश्मदीद नहीं थे', अंकित शर्मा केस में रद्द होगी ताहिर हुसैन की सजा? HC ने पुलिस से क्या कहा

अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत में दोषियों के लिए मृत्युदंड दिए जाने की अपील की थी. अभियोजन पक्ष का कहना था कि पांचों ने अंकित शर्मा पर जानवरों की तरह हमला किया था, जिस वजह से उनकी मौत हुई.

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Neelam

Updated : Sep 02, 2026, 02:59 PM IST

'जिनकी गवाही पर दी उम्रकैद, वे चश्मदीद नहीं थे', अंकित शर्मा केस में रद्द होगी ताहिर हुसैन की सजा? HC ने पुलिस से क्या कहा

अंकित शर्मा हत्या मामले में उम्रकैद की सजा को ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती (Image Source: ANI)

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  • उम्रकैद की सजा के खिलाफ ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
  • जुलाई में अंकित शर्मा हत्या मामले में निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
  • ताहिर हुसैन का आरोप- जनता के गुस्से को शांत करने और मुझे फंसाने के लिए की गई जांच
  • जांच में गवाहों के बयानों में हेरफर और असली दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने का भी लगाया है आरोप

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषसिद्धी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. 2020 के दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन का नाम आया था और इसी साल 31 जुलाई को उन्हें उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई है. अधीनस्थ अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. ताहिर हुसैन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

जांच, गवाहों और गिरफ्तारी पर ताहिर हुसैन ने उठाए सवाल

ताहिर हुसैन ने जांच, गवाहों और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं. याचिका के अनुसार जांच का मकसद जनता के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें फंसाना था. ताहिर हुसैन ने अपनी अपील में दावा किया कि उनके खिलाफ जांच शुरुआत से ही पक्षपातपूर्ण रही और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें फंसाने के मकसद से ये जांच की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि प्राथमिकी की तारीख और समय गलत डाले गए थे. साथ ही 6 मार्च, 2020 तक यानी दूसरे मामले में उनकी गिरफ्तारी होने तक कोई ठोस जांच नहीं की गई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले में गवाह तैयार किए गए और असली चश्मदीदों के बयानों में हेराफेरी की गई जबकि असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई.

जांच की खामियां नजरअंदाज करने का भी लगाया आरोप

ताहिर हुसैन ने दलील दी कि अधीनस्थ अदालत ने पूरी तरह अविश्वसनीय गवाहों के बयानों पर भरोसा किया और उन लोगों के बयानों को आधार बनाया जिन्होंने घटना को देखा ही नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने शिकायत में हेरफेर समेत जांच की खामियों को नजरअंदाज किया जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बुधवार (2 सितंबर, 2026) को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और दो दिसंबर की तारीख दी है. कोर्ट ने जेल अधिकारियों को दोषी का विवरण रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया और मामले में निचली अदालत के रिकॉर्ड भी तलब किए. दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि राज्य सरकार हुसैन की अपील समेत सभी अपीलों पर एक साथ बहस करेगी.

ताहिर हुसैन की याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने कहा, 'एक ही फैसले से जुड़ी सभी अपीलों पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी. हमें हर किसी की भूमिका का आकलन करना है. हम सबकी भूमिका का आकलन अलग-अलग करेंगे लेकिन सुनवाई एक साथ करेंगे. एक साथ सुनवाई करने से कोर्ट का समय बचेगा.'

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 26 फरवरी 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर थाने के अधिकारियों को सूचित किया कि उनका आईबी अधिकारी बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी 2020 से लापता है. बाद में उन्हें कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि एक शख्स की हत्या करके उसका शव चांद बाग पुलिया की मस्जिद से खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है. बाद में पता चला कि यह शव अंकित शर्मा का था, उनके शरीर पर चोट के 51 निशान थे.

अभियोजन पक्ष ने की थी मृत्युदंड की मांग

निचली अदालत ने 13 जुलाई को अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को दोषी ठहराया था .कोर्ट ने माना कि वे हथियारों से लैस एक गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा थे जिसने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अंकित पर बेरहमी से हमला किया और उनकी हत्या कर दी. 31 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें आईबी अधिकारी के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उन्हें मृत्युदंड दिए जाने की अपील की थी. अभियोजन पक्ष का कहना था कि पांचों ने अंकित शर्मा पर जानवरों की तरह हमला किया था, जिस वजह से उनकी मौत हुई.

ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 (अवैध जमावड़ा) को पढ़ते हुए आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण या अगवा करना), 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना), 153ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 188 (लोक सेवक के आदेश का पालन नहीं करना) के तहत दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया और कहा कि अभियोजन यह साबित कर पाने में विफल रहा कि क्या आरोपियों का स्वभाव इतना हिंसक या आपराधिक प्रवृत्ति का था कि जेल में रहने के बावजूद उनका समाज के लिए खतरा बने रहना तय था.

 

यह भी पढ़ें:- ग्लेशियल झीलों के खतरे से कैसे निपटा जाए? सिक्किम ने बताए 3 प्लान

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