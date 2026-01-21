FacebookTwitterYoutubeInstagram
ICC ने खारिज की BCB की मांग, अब भारत में ही खेलना होगा टी20 वर्ल्ड कप 2026; पाकिस्तान की भी हुई बेइज्जती

क्या है 'Office Frogging’? Gen Z के मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ रहा है इस नए ट्रेंड का असर

कुत्ता विवाद को लेकर चर्चा में रहे थे IAS संजीव खिरवार, अब संभालेंगे दिल्ली नगर निगम की कमान

Zomato के नए CEO अलबिंदर ढिंडसा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें IITian अलबिंदर ढिंडसा की एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक

ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट

गृह मंत्रालय ने IAS संजीव खिरवार को दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया है. AGMUT कैडर के 1994 बैच के अधिकारी खिरवार तुरंत प्रभाव से पदभार संभालेंगे.

राजा राम

Updated : Jan 21, 2026, 06:55 PM IST

IAS संजीव खिरवार

दिल्ली नगर निगम (MCD) को आखिरकार नया कमिश्नर मिल गया है. केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव खिरवार को इस अहम पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, खिरवार तत्काल प्रभाव से यह जिम्मेदारी संभालेंगे. प्रशासनिक अनुभव और लंबे करियर के चलते उनकी नियुक्ति को दिल्ली नगर निगम के कामकाज के लिए अहम माना जा रहा है. संजीव खिरवार अरुणाचल प्रदेश,गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर (AGMUT) के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. 

केंद्र और विभिन्न राज्यों में कई अहम पदों पर काम किया

दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने संजीव खिरवार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. पत्र पर IAS अधिकारी अनीश मुरलीधरन के हस्ताक्षर हैं. बताते चलें, संजीव खिरवार एक अनुभवी प्रशासक माने जाते हैं और उन्होंने केंद्र और विभिन्न राज्यों में कई अहम पदों पर काम किया है. वह इस महीने ही दिल्ली में दोबारा तैनात हुए हैं. इससे पहले वर्ष 2022 में एक विवाद के बाद उनका तबादला लद्दाख कर दिया गया था. 

स्टेडियम को खाली कराकर अपने कुत्ते के साथ टहलने का आरोप

मई 2022 में संजीव खिरवार उस समय चर्चा में आए थे, जब उन पर एक सार्वजनिक स्टेडियम को खाली कराकर अपने कुत्ते के साथ टहलने का आरोप लगे थे. उस वक्त उन्होंने इन आरोपों को गलत बताया था, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय ने उनका तबादला कर दिया था. अब एक बार फिर उन्हें दिल्ली में बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है. खिरवार का प्रशासनिक करियर काफी लंबा और विविध रहा है. उन्होंने अक्टूबर 2009 से अगस्त 2014 तक केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री के निजी सचिव के रूप में काम किया. इसके अलावा दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व, वित्त और सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी वह अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

यह भी पढ़ें: BMC Mayor Election: क्या है एनसीपी का 3+2+1 का प्लान? जिसे मिलकर बना रहे चाचा-भतीजे, सपा को भी किया शामिल

प्रशासनिक कामकाज में गति आने की संभावना  

संजीव खिरवार की पत्नी रिंकू दुग्गा भी 1994 बैच की IAS अधिकारी रही हैं. उन्होंने गोवा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार जैसे क्षेत्रों में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया. बहरहाल, दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से स्थिर नेतृत्व की जरूरत महसूस की जा रही थी. ऐसे में संजीव खिरवार की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि निगम के प्रशासनिक कामकाज में गति आएगी और लंबित मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम हो सकेगा. 

