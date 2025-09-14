Add DNA as a Preferred Source
अपहरण कांड में फंसीं IAS पूजा खेडकर की मां, ट्रक ड्राइवर किडनैपिंग केस से बढ़ीं परेशानियां

IND vs PAK: इनकार, लंच से शुरू हुई 'दुश्मन' भारत-पाक की वो 'जुगलबंदी', जो हिला देती है वर्ल्ड क्रिकेट!

आपका फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया? ये आसान स्टेप्स आजमाकर तुरंत जानें

Rashifal 15 September 2025: मिथुन और सिंह वालों को रहेगा तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election: 'जुमलों की बारिश...', PM मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का तीखा तंज

ITR भरने का आखिरी मौका! डेडलाइन चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना, यहां जानें पूरी डिटेल्स

Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर

यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस

IND vs PAK Playing 11: अर्शदीप सिंह को फिर नहीं मिली जगह, हारिस रऊफ भी बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत

अपहरण कांड में फंसीं IAS पूजा खेडकर की मां, ट्रक ड्राइवर किडनैपिंग केस से बढ़ीं परेशानियां

निलंबित आईएएस पूजा खेडकर की मां पर ट्रक ड्राइवर का अपहरण करने का आरोप लगा है. पुलिस ने ड्राइवर को पुणे से छुड़ाया और मामले की जांच शुरू कर दी है. इससे खेडकर परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 14, 2025, 11:41 PM IST

अपहरण कांड में फंसीं IAS पूजा खेडकर की मां, ट्रक ड्राइवर किडनैपिंग केस से बढ़ीं परेशानियां
महाराष्ट्र की निलंबित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं  इस बार वजह उनकी मां बनी हैं.  पूजा खेडकर पहले ही गलत सर्टिफिकेट मामले और विवादित वीडियो की वजह से चर्चा में थीं. अब उनकी मां पर ट्रक ड्राइवर का अपहरण करने का आरोप सामने आया है. यह मामला सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इससे खेडकर परिवार की मुश्किलें और गहरी होती दिख रही हैं. 

कार में बिठाकर अगवा कर लिया

मुंबई के ऐरोली इलाके से ट्रक ड्राइवर के अपहरण का मामला सामने आने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई हैं. मिली जानकारी के अनुसार, 13 सितंबर की शाम करीब 7 बजे, 22 वर्षीय प्रह्लाद कुमार अपने मिक्सर ट्रक के साथ ऐरोली रोड पर जा रहे थे. तभी अचानक एक कार (MH 12RT 5000) ने उनके ट्रक को टक्कर मार दी. इसके बाद कार में बैठे दो लोगों ने जबरन ड्राइवर को कार में बिठाकर अगवा कर लिया. 

मामले की जांच शुरू कर दी

जिसके बाद इस घटना की शिकायत रबाले पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई. जांच करते हुए सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) खरात और उनकी टीम ने कार का पीछा किया और आखिरकार उसे पुणे के चतुश्रृंगी इलाके में पाया. हैरानी की बात यह रही कि वह कार निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के घर के बाहर खड़ी मिली और वहीं से अपहृत ड्राइवर को छुड़ाया गया. पुलिस जब कार्रवाई करने पहुंची तो पूजा खेडकर की मां ने सहयोग करने के बजाय पुलिस से दुर्व्यवहार किया और दरवाजा खोलने से भी मना कर दिया. हालांकि, बाद में पुलिस ने उन्हें रबाले थाने आने का निर्देश दिया है और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

यह भी पढ़ें: कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां

सामाजिक कार्यकर्ता ने दी घटना की जानकारी 

सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभार ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. उन्होंने लिखा कि पूजा खेडकर की मां का यह नया कृत्य है और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. गौरतलब है कि इससे पहले भी पूजा की मां का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह बंदूक लहराते हुए नजर आई थीं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

पसंदीदा वीडियो
