अपहरण कांड में फंसीं IAS पूजा खेडकर की मां, ट्रक ड्राइवर किडनैपिंग केस से बढ़ीं परेशानियां

भारत
निलंबित आईएएस पूजा खेडकर की मां पर ट्रक ड्राइवर का अपहरण करने का आरोप लगा है. पुलिस ने ड्राइवर को पुणे से छुड़ाया और मामले की जांच शुरू कर दी है. इससे खेडकर परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
महाराष्ट्र की निलंबित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं इस बार वजह उनकी मां बनी हैं. पूजा खेडकर पहले ही गलत सर्टिफिकेट मामले और विवादित वीडियो की वजह से चर्चा में थीं. अब उनकी मां पर ट्रक ड्राइवर का अपहरण करने का आरोप सामने आया है. यह मामला सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इससे खेडकर परिवार की मुश्किलें और गहरी होती दिख रही हैं.
मुंबई के ऐरोली इलाके से ट्रक ड्राइवर के अपहरण का मामला सामने आने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई हैं. मिली जानकारी के अनुसार, 13 सितंबर की शाम करीब 7 बजे, 22 वर्षीय प्रह्लाद कुमार अपने मिक्सर ट्रक के साथ ऐरोली रोड पर जा रहे थे. तभी अचानक एक कार (MH 12RT 5000) ने उनके ट्रक को टक्कर मार दी. इसके बाद कार में बैठे दो लोगों ने जबरन ड्राइवर को कार में बिठाकर अगवा कर लिया.
जिसके बाद इस घटना की शिकायत रबाले पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई. जांच करते हुए सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) खरात और उनकी टीम ने कार का पीछा किया और आखिरकार उसे पुणे के चतुश्रृंगी इलाके में पाया. हैरानी की बात यह रही कि वह कार निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के घर के बाहर खड़ी मिली और वहीं से अपहृत ड्राइवर को छुड़ाया गया. पुलिस जब कार्रवाई करने पहुंची तो पूजा खेडकर की मां ने सहयोग करने के बजाय पुलिस से दुर्व्यवहार किया और दरवाजा खोलने से भी मना कर दिया. हालांकि, बाद में पुलिस ने उन्हें रबाले थाने आने का निर्देश दिया है और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
वादग्रस्त आणि निलंबित प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिच्या आईचा आणखी एक प्रताप पुढे आला असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. दिनांक 13 सप्टेंबर 2025 रोजी सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास मुलुंड ते ऐरोली रोडवरील ऐरोली हद्दीतील सिग्नलवर प्रल्हाद कुमार वय 22 राहणार तुर्भे… pic.twitter.com/61ZzrvHAl0— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) September 14, 2025
सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभार ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. उन्होंने लिखा कि पूजा खेडकर की मां का यह नया कृत्य है और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. गौरतलब है कि इससे पहले भी पूजा की मां का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह बंदूक लहराते हुए नजर आई थीं.
