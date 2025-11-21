Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो में एक प्रदर्शन के दौरान एक भारतीय एचएएल तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. फिलहाल यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पायलट विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहा या नहीं. 

राजा राम

Updated : Nov 21, 2025, 04:37 PM IST

Dubai Airshow fighter jet crash

Tejas Crash in Dubai Air Show:  दुबई एयर शो में एक प्रदर्शन के दौरान एक भारतीय एचएएल तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रैश हुआ प्लेन भारत में बना तेजस है. क्रैश स्थानीय समय अनुसार, 2 बजकर 10 मिनट पर हुआ. फिलहाल ये साफ नहीं है कि पायलट प्लेन से इजेक्ट कर पाए या नहीं. क्रैश के बाद आसमान में काफी ऊंचाई तक आग का गुबार और धुआं उठता नज़र आ रहा है.

हादसे की सूचना मिलते ही आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया गया. वहां मौजूद लोगों में कई बच्चे भी थे, जिन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया. फिलहाल इस मामले पर इंडियन एयर फोर्स के तरफ से आधिकारिक सूचना का इंतजार है. 

HAL द्वारा निर्मित तेजस एक 4.5-जनरेशन का मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो एयर डिफेंस से लेकर आक्रामक हवाई हमलों और नजदीकी युद्ध अभियानों तक कई तरह की भूमिकाएं निभाने में सक्षम है. वजन और आकार के लिहाज से यह अपनी कैटेगरी के सबसे छोटे और हल्के फाइटर जेट्स में शामिल है. इसे ऐसी डिजाइन मिली है कि यह भूमि आधारित तथा नौसैनिक दोनों ऑपरेशनों के लिए उपयुक्त है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

