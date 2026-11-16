भारतीय वायुसेना को कब मिलेंगे LCA मार्क 1A फाइटर जेट? IAF चीफ बोले- अगले 5 महीनों में एक स्क्वाड्रन हो जाएगा शामिल

एयर चीफ मार्शल ने कहा कि इसी फाइनेंंशियल ईयर में LCA मार्क 1A का एक स्क्वाड्रन भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएगा.

भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार (16 नवंबर) को कहा कि इसी फाइनेंशियल ईयर में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) मार्क 1A का एक स्क्वाड्रन शामिल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जेनरेशन LCA मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) पर भी काम चल रहा है.

एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में एयर चीफ मार्शल ने स्वदेशी फाइटर जेट के डेवलेपमेंट और ऐसे प्लेटफॉर्म की डिजाइनिंग, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की.

एयरफोर्स चीफ ने कहा, 'फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस का कोई भी पार्ट, फिर चाहे वो लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ हो, एयरक्राफ्ट के डेवलेपमेंट में काम आता है.'

IIT और रेलवे की लैब भी तेजस प्रोग्राम से जुड़ी थीं: IAF चीफ

LCA तेजस के डेवलेपमेंट और उसकी टेस्टिंग के बारे में बताते हुए एयर चीफ ने कहा कि देश में 600-700 वर्क सेंटर्स और लैब बने थे. इनमें आईआईटी, इंडियन रेलवे और सीएसआईआर से जुड़ी हुई लैब भी शामिल थीं.

उन्होंने कहा, 'तेजस को बनाने में देश की हर आईआईटी शामिल थी. बड़ी संख्या में रेलवे की लैब और सीएसआईआर की लैब भी इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई थीं. ये एक नेशनल एफॉर्ट था.'

LCA तेजस MK1A की खासियत

-स्वदेशी सिंगल इंजन हल्क मल्टीरोल सुपरसोनिक फाइटर जेट

-इसे 4.5वीं जेनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है.

-AESA रडार दुश्मन के कई हवाई टारगेट को ट्रैक कर सकता है.

-विजुअल रेंज से बाहर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता.

-दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मिलने वाले खतरों की पहचान और जैमिंग

-एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग से लंबी दूरी तक मिशन की क्षमता

-स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और एडवांस्ड मिशन कंप्यूटर

-हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम

-फाइटर जेट में मिसाइल, बम और अन्य हथियार ले जाने के लिए 9 बाहरी स्टेशन

भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई-30, राफेल, एलसीए तेजस, मिराज 2000, मिग-29 और जगुआर फाइटर जेट शामिल हैं. इनमें से कुछ फाइटर जेट्स पुराने हो रहे हैं, जिसके लिए IAF को नए अपडेटेड स्क्वाड्रन की जरूरत है.

IAF ने HAL को कितने फाइटर जेट का ऑर्डर दिया?

भारत ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को पहले 40 तेजस Mk1A का ऑर्डर दिया था, जिसकी डिलीवरी पूरी हो चुकी है. इसके बाद 180 का ऑर्डर दिया गया है. IAF ने पहले 83 LCA Mark-1A का ऑर्डर दिया था. बाद में सरकार ने 97 की खरीद को भी मंजूरी दी, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 180 हो गई. इसके अलावा 12 सुखोई-30MKI का भी ऑर्डर है.

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