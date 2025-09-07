‘मुंह में तेजाब डाल दूंगा...', भाजपा विधायक को TMC नेता की धमकी से गरमाई बंगाल की राजनीति

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! Delhi Airport से शुरू होगी 24x7 लग्जरी बस सेवा, जान लें किराया
TMC नेता अब्दुर रहीम बख्शी ने भाजपा विधायक शंकर घोष को मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी, जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मच गया. भाजपा ने इसे हिंसक राजनीति का उदाहरण बताया.
पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और मालदा जिले के अध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्शी ने भाजपा विधायक को खुली धमकी दे डाली. उन्होंने विधानसभा में भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक शंकर घोष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने दोबारा बंगाल के प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहा, तो वह उनके मुंह में तेजाब डाल देंगे. इस बयान ने राज्य में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है.
शनिवार को मालदा में एक सभा को संबोधित करते हुए अब्दुर रहीम बख्शी ने यह विवादित बयान दिया. सभा का आयोजन प्रवासी बंगाली मजदूरों पर अन्य राज्यों में हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में किया गया था. इस दौरान बख्शी ने बिना नाम लिए भाजपा विधायक शंकर घोष की पिछली टिप्पणियों का जिक्र किया और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बातें दोबारा सुनीं, तो वह घोष का चेहरा तेजाब से जला देंगे.
यह पहली बार नहीं है जब बख्शी ने इस तरह की धमकी दी हो. इससे पहले भी वे भाजपा, माकपा और कांग्रेस नेताओं को हाथ-पैर तोड़ने और काटने जैसी बातें कह चुके हैं. इस बार उन्होंने जनता से अपील की कि भाजपा के झंडे फाड़े जाएं और पार्टी नेताओं का सामाजिक बहिष्कार किया जाए.
भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है. मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि यह तृणमूल की असली संस्कृति है, जहां विपक्ष को डराने-धमकाने का काम किया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले TMC की बौखलाहट ऐसे बयानों में साफ झलक रही है. भाजपा नेताओं का कहना है कि तृणमूल की हताशा अब हिंसक भाषा में सामने आ रही है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है.
