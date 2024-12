मणिपुर में चल रही हिंसा के पौने दो साल बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के लोगों से माफी मांगी है. उन्होंने पिछली गलतियों को भूलकर नए सिरे से जीवन शुरू करने और शांतिपूर्ण व समृद्ध मणिपुर में एक साथ रहने की अपील की. बीरेन सिंह ने कहा कि मुझे माफ कर दें, बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया. वहीं कुछ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा.

सीएम बीरेन सिंह ने यह बात राजधानी इंफाल में सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कही. उन्होंने कहा कि 3 मई, 2023 से मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में राज्य में गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है. इस हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए.

'मैं माफी मांगता हूं'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3-4 महीनों में राज्य में अपेक्षाकृत शांति रही है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि नए साल में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं. कई लोगों ने अपने प्रियजन को खो दिया और कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा. मुझे उम्मीद है कि सभी समुदायों के लोग पिछली गलतियों को भूलकर शांतिपूर्ण व समृद्ध राज्य बनाने का काम करेंगे.

