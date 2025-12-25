FacebookTwitterYoutubeInstagram
‘मैं तेरे जैसा ही हूं...', सांसद खेल महोत्सव में दिखा PM मोदी का देसी अंदाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सांसद खेल महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के बॉक्सर नीरज सिंह के बीच हुई हल्की-फुल्की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों और युवाओं को आत्मविश्वास और अवसरों का संदेश दिया.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 25, 2025, 04:40 PM IST

‘मैं तेरे जैसा ही हूं...', सांसद खेल महोत्सव में दिखा PM मोदी का देसी अंदाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ‘सांसद खेल महोत्सव’ के दौरान देशभर के खिलाड़ियों और युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया. कार्यक्रम का एक खास पल उस समय देखने को मिला, जब हरियाणा के बॉक्सर नीरज सिंह ने प्रधानमंत्री से देसी अंदाज में बात की. दोनों के बीच हुई इस सहज और मजेदार बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खेलों में बढ़ते अवसरों और युवाओं के आत्मविश्वास की भी बात की. 

मैं तेरे जैसा ही हूं.. 

दरअसल, ‘सांसद खेल महोत्सव’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन केवल प्रेरणादायक ही नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाला भी रहा. कार्यक्रम के बीच हरियाणा के बॉक्सर नीरज सिंह और प्रधानमंत्री के बीच हुई छोटी सी बातचीत ने पूरे माहौल को हल्का और सकारात्मक बना दिया. नीरज सिंह ने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री से पूछा, “सर जी, राम-राम और कैसे हो?” इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी अपनत्व के साथ जवाब दिया, “मैं तेरे जैसा ही हूं.” प्रधानमंत्री का यह जवाब सुनकर नीरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वहां मौजूद लोग भी इस पल का आनंद लेते नजर आए. 

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस में आग लगने से मची चीख-पुकार, 10 से ज्यादा जिंदा जले

सोशल मीडिया पर खूब देखा और शेयर किया जा रहा

इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा और शेयर किया जा रहा है. लोग प्रधानमंत्री के सरल स्वभाव और खिलाड़ियों से जुड़ाव की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे पल युवाओं को और ज्यादा प्रेरित करते हैं।अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत में खेलों के अवसर सीमित नहीं रहे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं. उन्होंने कहा कि अब देश में ऐसा माहौल बन चुका है, जहां गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है. प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के जोश, मेहनत और आत्मविश्वास को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में जो आत्मविश्वास दिखाई देता है, वही आत्मविश्वास आज देश के युवाओं में भी दिख रहा है. 

