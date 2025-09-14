शिव भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं; असम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया कौन है मेरा मालिक

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
भारत
असम दौरे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे शिव भक्त हैं और सारा जहर निगल जाते हैं. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग जब मंच से उन्हें और उनकी मां को गाली देते हैं, तो वे उसे भी सहन कर जाते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम के दरांग जिले पहुंचे, जहां उन्होंने कई अहम विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इस मौके पर पीएम मोदी ने खुद को भगवान शिव का भक्त बताते हुए कहा कि चाहे कितनी भी गालियां दी जाएं, वे सारा जहर निगल जाते हैं. उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि उनका कोई रिमोट कंट्रोल बाहर नहीं है, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता ही उनका मालिक है.
असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग जब मंच से उन्हें और उनकी मां को गाली देते हैं, तो वे उसे भी सहन कर जाते हैं. "मैं शिव भक्त हूं, इसलिए सारा जहर निगल लेता हूं." उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका कोई "रिमोट कंट्रोल" किसी पार्टी या परिवार के पास नहीं है. पीएम मोदी ने कहा, "मेरे लिए जनता जनार्दन ही भगवान है. मेरा मालिक 140 करोड़ देशवासी हैं. वही मेरे पूजनीय हैं, वही मेरे लिए रिमोट कंट्रोल हैं."
अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर असम के महान गायक और भारत रत्न भूपेन हजारिका का अपमान करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार असम के सपूतों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. पीएम मोदी ने इस मौके पर 6,300 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इसमें गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर" के बाद पहली बार वे असम आए हैं और यहां आकर विकास की गति देखकर गर्व महसूस हो रहा है.
यह भी पढ़ें: पहलगाम हमले के जख्मों पर नमक छिड़क रहा भारत-पाकिस्तान मैच, पीड़ित परिवार बोला- 'ऑपरेशन सिंदूर व्यर्थ लगता है'
प्रधानमंत्री ने कहा कि असम आज 13% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है, जो यहां के लोगों की मेहनत और डबल इंजन सरकार के कामकाज का नतीजा है. उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी टीम की भी तारीफ की.
