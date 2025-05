हैदराबाद में ऐतिहासिक चारमीनार के पास गुलजार हाउस इमारत में भीषण आग लग गई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है. वरिष्ठ अधिकारियों को इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है.

हैदराबाद में ऐतिहासिक चारमीनार के पास गुलज़ार हाउस रोड पर एक इमारत में आज सुबह भीषण आग लग गई. इसमें 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है. इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. घटनास्थल पर 10 से अधिक दमकल गाड़ियां पहुंचीं और अग्निशमन कर्मियों ने आग को और फैलने से रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया. इस घटना से घनी आबादी वाले इलाकों में भय फैल गया है.

Inspected the fire accident site at Gulzar House near Charminar, Hyderabad today. Discussed with senior officials handling the situation regarding rescue and relief operations, and urged them to provide immediate medical support and help.



