डीआरआई की टीम ने कोलकाता-हैदराबाद रास्ते पर एक कार से 3.83 करोड़ रुपये कीमत का 2.98 किलो सोना जब्त किया है. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

कार की टेल लाइट के पीछे से भूरे रंग के टेप में लिपटे 3 पैकेट मिले, जिनके अंदर से 25 सोने के बिस्किट निकले. (Photo ANI)

हैदराबाद में सोने की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है. डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय की हैदराबाद टीम को खबर मिली थी कि कोलकाता से हैदराबाद आ रही एक SUV में बड़ी मात्रा में सोना ले जाया जा रहा है. इस खबर के मिलते ही टीम ने रास्ते में कार को रोक लिया और उसकी तलाशी शुरू की. जब कार की पूरी जांच की गई तो उसके अंदर से भारी मात्रा में सोना मिला.

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, तस्करों ने कार की टेल लाइट के पीछे एक खास जगह बनाई हुई थी. जब अफसरों ने गाड़ी के हिस्सों को खोलकर देखा, तो टेल लाइट के पीछे छिपाया गया 2.98 किलोग्राम सोना निकल आया. इस सोने की बाजार में कीमत लगभग 3.83 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस मामले में कार में सफर कर रहे 2 लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है.

डीआरआई की टीम को इसका पता कैसे चला?

रिपोर्ट के अनुसार, डीआरआई की टीम को पहले से ही एक पक्की और खास सूचना मिली थी कि कोलकाता से हैदराबाद के रास्ते एक कार में सोने की बड़ी खेप लाई जा रही है. इस सूचना के आधार पर डीआरआई के अफसरों ने कोलकाता-हैदराबाद वाले रास्ते पर निगरानी बढ़ा दी और संदिग्ध कार को रोक लिया. कार को रोकने के बाद जब सामान्य जांच की गई तो ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था.

इसके बाद अफसरों ने कार के पिछले हिस्से को पूरी तरह से खोलना शुरू किया. कार के पिछले हिस्से की गहराई से जांच करने पर एक टेल लाइट के पीछे एक खास तौर पर तैयार किया गया चैंबर या डिब्बा मिला. तस्करों ने गाड़ी के अंदर यह चैंबर इस तरह बनवाया था कि बाहर से देखने पर किसी को शक भी न हो. जब उस चैंबर को खोला गया तो उसके अंदर से भूरे रंग के चिपकने वाले टेप में अच्छी तरह से लपेटे गए 3 पैकेट बाहर निकले.

DRI's Hyderabad Zonal Unit seized 2.98 kg of foreign-origin gold worth approximately ₹3.83 crore and arrested two persons. The gold, comprising 25 bars, was concealed in a specially created cavity behind a tail lamp of a KIA Seltos travelling from Kolkata to Hyderabad. The vehicle and gold were seized under the Customs Act, 1962. Further investigation is underway. November 21, 2026

बरामद सोना कितने कैरेट का है?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, टेल लाइट के पीछे मिले उन तीनों पैकेटों को जब अफसरों ने खोला तो उनके अंदर से सोने की 25 ईंटें या बिस्किट बरामद हुए. इन सभी 25 सोने के बिस्किटों का कुल वजन 2.98 किलोग्राम निकला. डीआरआई की टीम ने इस सोने की शुद्धता और असली कीमत का पता लगाने के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त वैल्युअर को मौके पर बुलाया.

सरकारी वैल्युअर ने सोने की जांच करने के बाद इस बात की पक्की मोहर लगाई कि यह 24-कैरेट का बिल्कुल खरा सोना है. तस्कर इतनी बड़ी कीमत के सोने को कोलकाता से हैदराबाद तक बिना किसी वैध कागजात के गैरकानूनी तरीके से ले जा रहे थे.

तस्करों पर क्या कार्रवाई हुई?

कार के अंदर सवार दोनों लोगों से जब सोने के कागजात मांगे गए तो वे कोई भी पक्का सबूत या बिल नहीं दिखा सके. इसके बाद डीआरआई की टीम ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको हिरासत में ले लिया.

डीआरआई के अफसरों ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार और बरामद हुए 3.83 करोड़ रुपये कीमत के 2.98 किलो सोने को कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत पूरी तरह से जब्त कर लिया है. कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत बिना सीमा शुल्क दिए या गैरकानूनी तरीके से देश के भीतर सोना लाने या ले जाने पर सख्त सजा और संपत्ति को जब्त करने का नियम है.

तस्करी के नेटवर्क को लेकर डीआरआई ने क्या कहा?

डीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि यह सोना कहां से आया था, इसे कोलकाता में किसने दिया था और हैदराबाद में इसे किस व्यापारी या गिरोह को सौंपा जाना था.

डीआरआई के सूत्रों का कहना है कि यह केवल दो लोगों का काम नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह काम कर रहा है. अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में आगे की जांच बहुत तेजी से चल रही है और जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं.

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