पति-पत्नी का हो गया तलाक... तो कौन भरेगा जॉइंट होम लोन की EMI?

शादी से पहले अगर पति-पत्नी ने ज्वाइंट होम लोन लिया है और बाद में यदि उनमें तलाक हो जाता है, तो ज्वाइंट होन लोन की EMI बंद नहीं होती है. आइए जानते हैं कि ऐसे मामलों में EMI कौन भरता है और क्या इस तरह के मामलों में प्रॉपर्टी बेच सकते हैं?

तलाक के बाद शादी से पहले लिए गए लोन की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती

अगर ज्वाइंट होम लोन लिया है, तो वह तलाक के बाद खत्म नहीं होता है

अगर लोन है तो क्या तलाक के बाद प्रापर्टी बेच सकते हैं, क्या है नियम?

तलाक के बाद ज्वाइंट होम लोन की EMI बैंक किससे वसूल करता है?

शादी के बाद अगर पति-पत्नी का तलाक हो गया और दोनों के नाम पर ज्वाइंट लोन है, तो ऐसे में इसकी EMI कौन भरेगा. यह सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है. तलाक के बाद शादी का रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन ज्वाइंट लोन की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है. ऐसे मामलों में अक्सर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि बाकी EMI कौन भरेगा, घर का मालिक कौन होगा और प्रॉपर्टी बेचने पर मिलने वाली रकम कैसे बांटी जाएगी. आइए जानत हैं इसके बारे में विस्तार से.

तलाक का समझौता पति-पत्नी के बीच का निजी या कानूनी समझौता होता है. इससे बैंक या अन्य लोन देने वाली संस्था के साथ किया गया होम लोन एग्रीमेंट अपने आप नहीं बदलता. तलाक के बाद भी होम लोन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती. बैंक ने लोन दोनों सह-उधारकर्ताओं को दिया होता है और कई मामलों में दोनों संयुक्त रूप से और अलग-अलग पूरी देनदारी के लिए जिम्मेदार होते हैं.

तलाक के बाद कौन भरेगा EMI?

यदि पति-पत्नी में से किसी एक को तलाक के समझौते या कोर्ट के आदेश के तहत EMI भरने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वह भुगतान करना बंद कर देता है, तो बैंक दूसरे सह-उधारकर्ता से भी बकाया रकम की मांग कर सकता है. अगर लोन ज्वाइंट है तो

तलाक बैंक के खिलाफ सुरक्षा नहीं देता. किसी एक व्यक्ति को लोन की जिम्मेदारी से तभी औपचारिक रूप से मुक्त किया जा सकता है, जब बैंक रीफाइनेंसिंग, लोन ट्रांसफर या अन्य प्रक्रिया के जरिए इसकी मंजूरी दे.

कौन होगा घर का मालिक?

EMI भरने वाला ही घर का मालिक हो, यह जरूरी नहीं. अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि जो व्यक्ति होम लोन की EMI भर रहा है, वही घर का मालिक होगा. कानूनी तौर पर ऐसा जरूरी नहीं है. होम लोन की देनदारी और प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दो अलग-अलग चीजें हैं. प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मुख्य रूप से रजिस्टर्ड टाइटल डीड और उसमें दर्ज हिस्सेदारी से तय होता है.

केवल EMI भरने से किसी व्यक्ति को स्वतः प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक नहीं मिल जाता. अगर पति या पत्नी में से कोई एक प्रॉपर्टी का पूरा मालिक बनना चाहता है, तो टाइटल को कानूनी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर कराना जरूरी हो सकता है. इसमें स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाएं भी लागू हो सकती हैं.

तलाक से पहले खरीदा घर क्या बेच सकते हैं?

तलाक के पहले यदि पति और पत्नी ने घर खरीदा है और तलाक के बाद यदि दोनों पक्ष प्रॉपर्टी बेचने का फैसला करते हैं और उस पर होम लोन बाकी है, तो बिक्री से मिलने वाली रकम में सबसे पहले बैंक के बकाया लोन का निपटान किया जाता है. बैंक का कर्ज चुकाने के बाद बची हुई रकम को प्रॉपर्टी में दर्ज मालिकाना हिस्सेदारी के आधार पर बांटा जाता है.

जॉइंट होम लोन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

शुरुआत से ही प्रॉपर्टी में दोनों लोगों की मालिकाना हिस्सेदारी स्पष्ट रूप से दर्ज कराएं. किसने कितना आर्थिक योगदान दिया और कौन कितनी EMI भर रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखें. केवल मौखिक या निजी समझौते के आधार पर EMI की जिम्मेदारी तय करने से बचें.

साथ ही किसी एक व्यक्ति का नाम लोन से हटाने से पहले बैंक से औपचारिक मंजूरी जरूर लें. इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर लोन को रीफाइनेंस या ट्रांसफर कराने के विकल्प पर भूी विचार करें. तलाक के समझौते में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक और होम लोन की देनदारी को अलग-अलग और स्पष्ट रूप से शामिल करें.

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