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'भारतीय समाज में दहेज के कारण आज भी हो रहीं मौतें', ढाई महीने की गर्भवती के सुसाइड पर कोर्ट ने जताई चिंता

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'भारतीय समाज में दहेज के कारण आज भी हो रहीं मौतें', ढाई महीने की गर्भवती के सुसाइड पर कोर्ट ने जताई चिंता

कोर्ट ने आदेश में कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि इस सदी में भी हमारे भारतीय समाज में दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने और उससे मौतें होने का सिलसिला जारी है.

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Neelam

Updated : Aug 17, 2026, 08:33 PM IST

'भारतीय समाज में दहेज के कारण आज भी हो रहीं मौतें', ढाई महीने की गर्भवती के सुसाइड पर कोर्ट ने जताई चिंता

दहेज उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने दोषी पति और सास को सुनाई 12 साल की जेल की सजा (Image Source: Unsplash)

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दिल्ली की एक अदालत ने दुख जताया है कि आज भी भारतीय समाज में दहेज की वजह से मौतें हो रही हैं. कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई पर यह टिप्पणी की है, जिसमें एक गर्भवती महिला ने दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने की वजह से आत्महत्या कर ली. उस वक्त वह ढाई महीने की गर्भवती थी. दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के दोषी पति और सास के प्रति कोर्ट ने कोई भी नरमी बरतने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस अपराध की वजह से सिर्फ एक इंसान की ही जान नहीं गई, बल्कि एक अजन्मे बच्चे की भी जान गई है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रिया महेंद्र मृत महिला के पति और सास को सजा सुनाने के मामले में दलीलें सुन रही थीं. जस्टिस प्रिया महेंद्र ने दोषी पति और सास को दहेज के लिए महिला की मौत मामले में 12 साल की कठोर कैद और उसके साथ क्रूरता करने को लेकर तीन साल की जेल की कैद की सजा सुनाई. ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट ने 10 अगस्त को यह फैसला सुनाया था.

कोर्ट ने आदेश में कहा, 'यह बहुत दुख की बात है कि इस सदी में भी हमारे भारतीय समाज में दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने और उससे मौतें होने का सिलसिला जारी है. शादी के बाद अपने माता-पिता का घर छोड़कर जाने वाली महिलाओं को उनके पति और ससुराल वाले नहीं बख्शते वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माता-पिता दहेज की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते हैं.'

जस्टिस प्रिया महेंद्र ने दोषियों के प्रति नरमी बरतने से इनकार करते हुए कहा कि लगातार परेशान किए जाने, क्रूरता किए जाने और दहेज मांगे जाने के कारण महिला ने आत्महत्या कर ली. उस समय वह ढाई महीने की गर्भवती भी थी. कोर्ट ने कहा, 'इस मामले में अपराध की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि मृत महिला के पति और सास के बर्ताव के कारण न सिर्फ एक, बल्कि दो जानें चली गईं इसलिए, अगर इस मामले में नरमी बरती जाती है, तो यह न्याय का उपहास होगा.'

यह मामला 29 साल की कोमल का है, जिसने शादी के बाद सिर्फ तीन महीने में ही फांसी लगा ली थी. आदेश के अनुसार 15 मार्च 2021 को कोमल की शादी नीतेश से हुई थी. शादी के एक महीने में ही ही वह गर्भवती हो गई और कोमल ने 3 जून, 2021 को ससुराल में फांसी लगा ली. उस समय वह ढाई महीने की प्रेग्नेंट थी. कोर्ट ने कहा कि महिला के गर्भवती होने पर भी ससुराल वालों का दिल नहीं पिघला. दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता की, गर्भावस्था में उसको सही से खाना भी नहीं दिया गया.

 

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