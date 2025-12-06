FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

दिल्ली में अब कहीं भी दिखे कचरा, धूल-गंदगी, इस ऐप पर तुरंत करें शिकायत, यहां जाने यूज करने का तरीका

इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता

Homeभारत

भारत

बंगाल में नई बाबरी मस्जिद निर्माण पर माच बवाल, ईट इकठ्ठा करने लगे हुमायूं कबीर के सर्मथक

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण के लेकर बवाल मचा हुआ है. अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के समर्थक ईट लेकर बावरी मस्जिद के निर्माण के लिए निकल पड़े हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 06, 2025, 12:27 PM IST

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण के लेकर बवाल मचा हुआ है. दरअसल तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मस्जिद निर्माण को लेकर बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं. कबीर के अनुसार, 'दोपहर 12 बजे कुरान पढ़ा जाएगा. उसके बाद शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसके लिए उनके समर्थक ईंट लेकर भी निकल पड़े हैं.' कबीर के समर्थकों की ईट ले जाते हुए तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही है. 

प्रशासन की तरफ से मिल रहा पूरा सहयोग- हुमायूं कबीर

हुमायूं कबीर का कहना है कि उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद पुलिस और राज्य पुलिस इस आयोजन में उनका सपोर्ट कर रही है, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन की धन्यवाद भी किया है. अब निलंबित विधायक हुमायू की इस टिप्पणी पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खूब सामने आने लगी है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने कबीर पर सीधा हमला बोला. घोष ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर जैसे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं और यह सब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि TMC की अंदरूनी लड़ाई के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो.

बावरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए

दिलीप घोस ने आगे कहा कि अगर हुमायूं अब तक कई पार्टियों में जा चुके हैं, अगर उन्हें राजनीति करनी है तो किसी एक नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़े. मुसलमानों का भला करे और उनकी तरक्की के बारे में सोचे, लेकिन इस तरह से वोट बैंक की राजनीति करना सही नहीं हैं. घोष ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि अब राम मंदिर बन चुका है, ध्वजा रोहण भी हो चुका है तो बावरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए.इन बयानों ने मुर्शिदाबाद में चल रहे राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है. हालांकि हुमायूं कबीर बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनका कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति और सहयोग से ही हो रहा है.

