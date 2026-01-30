FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार में शर्मशार हुई मानवता, मां की अर्थी को बेटियों ने दिया कंधा, तेरहवीं के लिए भटक रहीं दर-दर, जानिए पूरा मामला

बिहार में शर्मशार हुई मानवता, मां की अर्थी को बेटियों ने दिया कंधा, तेरहवीं के लिए भटक रहीं दर-दर, जानिए पूरा मामला

MP News: मध्य प्रदेश में मजदूरों-कर्मचारियों के लिए राहत की पहल, एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान

मध्य प्रदेश में मजदूरों-कर्मचारियों के लिए राहत की पहल, एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार संभालेंगी कमान, बनेंगी महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार संभालेंगी कमान, बनेंगी महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी 

Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी

Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?

Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?

Homeभारत

भारत

बिहार में शर्मशार हुई मानवता, मां की अर्थी को बेटियों ने दिया कंधा, तेरहवीं के लिए भटक रहीं दर-दर, जानिए पूरा मामला

Bihar: बिहार में घटित यह घटना हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाली है. यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का आईना है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 30, 2026, 10:32 PM IST

बिहार में शर्मशार हुई मानवता, मां की अर्थी को बेटियों ने दिया कंधा, तेरहवीं के लिए भटक रहीं दर-दर, जानिए पूरा मामला
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार के छपरा जिले से सामने आई यह घटना समाज के उस चेहरे को उजागर करती है, जहां गरीबी इंसान को अकेला छोड़ देती है. मढोरा प्रखंड के जवईनियां गांव में एक गरीब महिला की मौत के बाद न रिश्तेदार साथ आए, न ही गांव वाले. हालात ऐसे बने कि मां की अर्थी को कंधा देने और मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी भी उसकी दो बेटियों को ही निभानी पड़ी. यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का आईना है. 

किसी ने कंधा देना जरूरी नहीं समझा

दरअसल, छपरा से करीब 22 किलोमीटर दूर मढोरा प्रखंड के जवईनियां गांव में घटित यह घटना हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाली है. गांव की रहने वाली बबीता देवी की हाल ही में बीमारी के दौरान मौत हो गई, लेकिन उनके अंतिम सफर में साथ देने वाला कोई नहीं था. न कोई रिश्तेदार आया, न ही गांव से किसी ने कंधा देना जरूरी समझा. बताया जाता है कि बबीता देवी का परिवार पहले से ही गहरी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. करीब डेढ़ साल पहले उनके पति रविंद्र सिंह का निधन हो गया था. पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह बबीता देवी और उनकी दो बेटियों पर आ गई. 

बेटियां मां की तेरहवीं के लिए दर-दर भटक रही हैं

सीमित संसाधनों और आमदनी के अभाव में यह परिवार धीरे-धीरे समाज से कटता चला गया. जब बबीता देवी की मौत हुई तो गांव में श्मशान तक ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ. मजबूरी में दोनों बेटियों ने ही मां की अर्थी को कंधा दिया और अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं. समाज में जहां आज भी बेटियों के हाथों मुखाग्नि को लेकर बहस होती है, वहां इन बच्चियों ने हालात के आगे झुकने के बजाय हिम्मत दिखाई. हालांकि, अंतिम संस्कार के बाद मुश्किलें और बढ़ गईं. अब बेटियां मां की तेरहवीं के लिए दर-दर भटक रही हैं. न उनके पास पैसे हैं, न कोई स्थायी सहारा.

यह भी पढ़ें: Union Budget 2026: ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर के लिए क्या होनी चाहिए प्राथमिकता, एक्सपर्ट से समझिए

समाज की भूमिका पर भी सवाल

गांव वालों का कहना है कि परिवार बेहद गरीब था और सामाजिक मेलजोल से दूर हो चुका था, इसी वजह से कोई आगे नहीं आया. इस घटना ने गांव के साथ-साथ प्रशासन और समाज की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर समय रहते प्रशासनिक सहायता और सामाजिक सहयोग मिल जाए, तो इन बेटियों को थोड़ी राहत मिल सकती है. फिलहाल दोनों बच्चियां प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठी हैं. कुल मिलाकर, यह मामला सिर्फ गरीबी का नहीं, बल्कि उस सामाजिक सोच का भी है, जहां जरूरत के समय इंसान को अकेला छोड़ दिया जाता है. सवाल यह है कि क्या समाज और सिस्टम मिलकर इन बेटियों के भविष्य को संभाल पाएंगे, या यह महज एक कहानी बनकर रह जाएगी?

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी 
Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?
Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?
पॉपुलर क्रूजर बाइक Yezdi Roadster खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कितनी EMI में ला सकते हैं घर 
पॉपुलर क्रूजर बाइक Yezdi Roadster खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कितनी EMI में ला सकते हैं घर
Friday OTT Release: इस वीकेंड क्राइम-थ्रिलर का असली धमाका! 'धुरंधर' से 'दलदल' तक, ओटीटी पर देखें ये 5 वेब सीरीज-फिल्में
Friday OTT Release: इस वीकेंड क्राइम-थ्रिलर का असली धमाका! 'धुरंधर' से 'दलदल' तक, ओटीटी पर देखें ये 5 वेब सीरीज-फिल्में
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट
शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू
क्या बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगेगी रोक? हरिद्वार के घाटों तक क्यों पहुंची बहस?
क्या बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगेगी रोक? हरिद्वार के घाटों तक क्यों पहुंची बहस?
Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव
होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव
Ketu-Chandra Effects: केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग से ग्रहण दोष बना, आज से ढाई दिन इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत
केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग से ग्रहण दोष बना, आज से ढाई दिन इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत
Budh Rahu Gochar 2026: कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना
कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना
MORE
Advertisement