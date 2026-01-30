बिहार में शर्मशार हुई मानवता, मां की अर्थी को बेटियों ने दिया कंधा, तेरहवीं के लिए भटक रहीं दर-दर, जानिए पूरा मामला

Bihar: बिहार में घटित यह घटना हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाली है. यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का आईना है.

बिहार के छपरा जिले से सामने आई यह घटना समाज के उस चेहरे को उजागर करती है, जहां गरीबी इंसान को अकेला छोड़ देती है. मढोरा प्रखंड के जवईनियां गांव में एक गरीब महिला की मौत के बाद न रिश्तेदार साथ आए, न ही गांव वाले. हालात ऐसे बने कि मां की अर्थी को कंधा देने और मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी भी उसकी दो बेटियों को ही निभानी पड़ी. यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का आईना है.

किसी ने कंधा देना जरूरी नहीं समझा

दरअसल, छपरा से करीब 22 किलोमीटर दूर मढोरा प्रखंड के जवईनियां गांव में घटित यह घटना हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाली है. गांव की रहने वाली बबीता देवी की हाल ही में बीमारी के दौरान मौत हो गई, लेकिन उनके अंतिम सफर में साथ देने वाला कोई नहीं था. न कोई रिश्तेदार आया, न ही गांव से किसी ने कंधा देना जरूरी समझा. बताया जाता है कि बबीता देवी का परिवार पहले से ही गहरी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. करीब डेढ़ साल पहले उनके पति रविंद्र सिंह का निधन हो गया था. पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह बबीता देवी और उनकी दो बेटियों पर आ गई.

बेटियां मां की तेरहवीं के लिए दर-दर भटक रही हैं

सीमित संसाधनों और आमदनी के अभाव में यह परिवार धीरे-धीरे समाज से कटता चला गया. जब बबीता देवी की मौत हुई तो गांव में श्मशान तक ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ. मजबूरी में दोनों बेटियों ने ही मां की अर्थी को कंधा दिया और अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं. समाज में जहां आज भी बेटियों के हाथों मुखाग्नि को लेकर बहस होती है, वहां इन बच्चियों ने हालात के आगे झुकने के बजाय हिम्मत दिखाई. हालांकि, अंतिम संस्कार के बाद मुश्किलें और बढ़ गईं. अब बेटियां मां की तेरहवीं के लिए दर-दर भटक रही हैं. न उनके पास पैसे हैं, न कोई स्थायी सहारा.

समाज की भूमिका पर भी सवाल

गांव वालों का कहना है कि परिवार बेहद गरीब था और सामाजिक मेलजोल से दूर हो चुका था, इसी वजह से कोई आगे नहीं आया. इस घटना ने गांव के साथ-साथ प्रशासन और समाज की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर समय रहते प्रशासनिक सहायता और सामाजिक सहयोग मिल जाए, तो इन बेटियों को थोड़ी राहत मिल सकती है. फिलहाल दोनों बच्चियां प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठी हैं. कुल मिलाकर, यह मामला सिर्फ गरीबी का नहीं, बल्कि उस सामाजिक सोच का भी है, जहां जरूरत के समय इंसान को अकेला छोड़ दिया जाता है. सवाल यह है कि क्या समाज और सिस्टम मिलकर इन बेटियों के भविष्य को संभाल पाएंगे, या यह महज एक कहानी बनकर रह जाएगी?

