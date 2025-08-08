Huma Qureshi's Cousin Murder News: दिल्ली में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद

Relationship Advice: पार्टनर हो जाए गुस्सा तो ऐसे करें उसे शांत, जानें कैसे कम कम होंगे पति-पत्नी के झगड़े
Asif Qureshi Murder News: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से पार्किंग को लेकर विवाद के बाद हत्या का मामला सामने आया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की आरोपियों ने हमला कर हत्या कर दी.
Huma Qureshi Cousin Brother Murder News: मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की पार्किंग को लेकर विवाद के बाद हत्या की खबर सामने आई है. पुलिस ने बताया कि, यह घटना गुरुवार रात 11 बजे निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल लेन में हुई थी. बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी जिसकी उम्र 42 वर्ष थी. उनका स्कूटी को गेट के सामने से हटाने को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद यह घटना हुई.
गुरुवार देर रात स्कूटी को गेट के सामने से हटाकर साइड में लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ. जिसके बाद मामला झगड़े में बदल गया और दो आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. दरअसल, जब आसिफ ऑफिस से घर लौटा तो पड़ोसी की स्कूटी घर के मेन गेट के सामने खड़ी देखी, जिसे हटाने के लिए बोलने पर विवाद हुआ जिसके बाद यह घटना हुई. इसके बाद आसिफ को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
आसिफ कुरैशी पर हमला करने वाले दोनों आरोपी भाई हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1)/3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि, दोनों आरोपि सगे भाई हैं. इन दोनों की पहचान 19 वर्षीय उज्ज्वल और 18 वर्षीय गौतम के रूप में हुई है. झगड़े के दौरान आरोपी ने आसिफ की छाती पर नुकीली वस्तु से हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई.
