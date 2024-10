हैदराबाद में एक पटाखे की दुकान ऐसी जली कि आसपास के लोग भी वहां से भागते नजर आए. दुकान चलते ही अफरा-तफरी का माहौल हो गया. धू-धूकर पटाखों की दुकान जलती रही. इस शॉप का नाम पारस फायरवर्क्स बताया जा रहा है. यहां केवल दुकान ही नहीं जली दुकान के पास में खड़ीं करीब 8 कारें जलकर खाक हो गई हैं. इस घटना में कई लोग झुलस गए हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है.

...ज्यादा नुकसान हो सकता था- एसीपी

एसीपी सुल्तान बाजार के शंकर ने कहा कि आग को रात करीब 10.30-10.45 बजे बुझा दिया गया. यहां एक रेस्टोरेंट भी है जो पूरी तरह जल गया है. 7-8 कारें जल गई हैं. एक महिला को मामूली चोटें आई हैं. पटाखा दुकान का नाम पारस फायरवर्क्स है. दुकान के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है. यह एक अवैध दुकान थी. हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा है. आग रेस्टोरेंट में लगी और इसका असर आसपास के इलाकों पर पड़ा. आग बुझा दी गई. अगर यह रिहायशी इलाका होता तो ज्यादा नुकसान हो सकता था.'

#WATCH | Hyderabad: ACP Sultan Bazar K Shankar says, "The fire was doused at around 10.30-10.45 pm. It is a restaurant that is completely burnt. 7-8 cars have burnt. A lady received minor injuries... The name of the cracker shop is Paras Fireworks... The shop has no certificate.… https://t.co/Ci8LRWXhdw pic.twitter.com/jEHQoiiGsF