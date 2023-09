Breaking: दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में लगी भयानक आग, बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां 

डीएनए हिंदी: दिल्ली के सबसे बड़े सब्जी मंडी आजादपुर में भयानक आग लगने की खबर है. आग इतनी बड़ी है कि चंद मिनटों में आसपास का पूरा आकाश धुएं के गुबार से भर गया. आसपास के लोग जान बचाने के लिए इदर-उधर भागते नजर आए. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गईं. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. अनुमान जताय जा रहा है कि शॉट सर्किट या बिजली के तारों की वजह से आग तेजी से फैल गई है. अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन काफी नुकसान की आशंका है. फिलहाल फायर ब्रिगेड टीम की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं.

दिल्ली का आजादपुर मंडी सबसे बड़ा सब्जियों का बाजार है और रोज की तरह इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ थी. अचानक ही शुक्रवार की शाम 5.20 बजे फायर ब्रिगेड टीम को आग की सूचना मिली और कुछ ही देर में पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया. फिलहाल फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. बताया जा रहा है कि जिस हिस्से में आग लगी है वहां टमाटरों को रखने के लिए शेड था.

VIDEO | Fire breaks out at Azadpur Mandi in Delhi. Multiple fire tenders are at the spot. More details are awaited. pic.twitter.com/Y4LCesLpZV