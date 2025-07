काशी, हरिद्वार, उज्जैन समेत सभी शिव मंदिरों पर लगा भक्तों का तांता, सावन के पहले सोमवार पर दिखा आस्था का सैलाब

सवान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है. ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है. इस पावन महीने में शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं. वहीं आज सावन का पहला सोमवार है. पहले सोमवार के दिन देशभर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. इस दिन लोग व्रत और पूजा अनुष्ठान करते हैं. इस मौके पर देशभर के शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी है. लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए काशी, उज्जैन और हिरद्वार जैसी जगहों पर पहुंच रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

बढ़ती भीड़ के चलते मंदिर प्रसाशन के साथ-साथ पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया है. भारी भीड़ वाले इलाके में पूरी तरह से व्यवस्था बना ली गई है. सोशल मीडिया पर कई मदिरों से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. पहले सोमवार से ही कावड़िएं कावड़ लेकर भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचने लगे हैं. पवित्र सावन माह के पहले सोमवार पर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में आरती की गई.

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh | Police Commissioner Mohit Agarwal says, "Devotees from all over the country and the world come to Kashi Vishwanath Temple. We have trained our policemen to address the devotees as Sir and Madam and talk to them politely so that they take good… pic.twitter.com/QkJmFqd6C7