बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा

बिहार में महिला वोट एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. समझें क्या नीतीश कुमार-BJP गठबंधन की सरकार दोबारा भोगेगी सत्ता का सुख या पलटेगा बिहार का शासन...

बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं. जैसी तैयारियां हैं और जैसे रुझान हैं, तमाम पॉलिटिक्ल एक्सपर्ट्स एक सुर में इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में पुनः नीतीश कुमार-BJP गठबंधन की सरकार सत्ता सुख भोगेगी. ऐसा क्यों होगा इसकी एक बड़ी वजह महिलाएं हैं. ज्ञात हो कि चुनाव से पहले ही सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखकर तमाम योजनाएं शुरू की, जिनका असर हो सकता है. महिला केंद्रित इन योजनाओं के विषय में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो यह कि ये योजनाएं मुस्लिम-यादव और जातिगत समीकरणों को भी मात दे सकती हैं. बता दें कि, 'बिहार में महिला वोट एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. बिहार में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 6,000 से 7,000 रुपये है, ऐसे में 10,000 रुपये की यह आर्थिक मदद बहुत बड़ी साबित हो सकती है.'

बिहार चुनाव के लिए क्यों है महिलाओं की जरूरत?

महिलाएं बिहार के लिए क्यों जरूरी हैं? इसे हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों से भी समझ सकते हैं. उस समय उत्तर बिहार में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट डाले थे जो नीतीश कुमार की जीत का मुख्य कारण था. जिक्र महिलाओं को मिलने वाली योजनाओं का हुआ है. ऐसे में यह बता देना भी जरूरी हो जाता है कि हाल फ़िलहाल में बिहार की लगभग 80 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) देने पर भी मोहर लगी है.

एनडीए में शामिल जेडीयू को उम्मीद है कि इससे महिला वोट उनके पक्ष में हो सकते हैं. हाल के चुनावों में, चाहे वह दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल का हो, महिलाओं के लिए DBT योजनाएं गठबंधन की जीतने वाली पार्टी के लिए अहम साबित हुईं. इससे पता चलता है कि अगर बड़ी संख्या में महिलाएं वोट करती हैं, तो वे चुनाव का रुख बदल सकती हैं.

नीतीश कुमार का बिहार की महिला वोटरों से एक खास जुड़ाव है, जो उन्हें और मदद कर सकता है. 25 साल पहले जब जेडीयू प्रमुख पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं से महिला मतदाताओं को फायदा हुआ था. बताते चलें कि, 'नीतीश कुमार ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने महिला मतदाताओं के प्रति बहुत सकारात्मक रवैया अपनाया.

25 साल पहले उन्होंने बिहार में स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल और यूनिफॉर्म बांटी थी. उस समय जिन महिलाओं को इसका फायदा हुआ, वे अब गृहिणी और उद्यमी बन गई हैं. नीतीश कुमार से उनका भावनात्मक जुड़ाव अलग है. भारत के किसी भी दूसरे नेता की तुलना में उनका महिलाओं से जुड़ाव कहीं ज़्यादा गहरा और मजबूत है.'

जाति फैक्टर को क्यों नहीं किया जा सकता नजरअंदाज?

विषय जब बिहार और वहां पर भी विधानसभा के चुनाव का हो तो तमाम बातों के बीच जाति फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 'जाति समाज का एक अहम हिस्सा है. सिर्फ़ एम-वाई वोट से बिहार नहीं जीता जा सकता, एमवाई+ वोट चाहिए. मिडिल क्लास और महिला वोट भी ज़रूरी है.'

गौरतलब है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) को भी एक बड़े मुद्दे की तरह देखा जा रहा है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से राज्य के वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) को चुनौती दी है, जो राज्य सरकार और विपक्ष के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा बन गया है.

SIR और वोट चोरी कैसे बनेगा बिहार चुनाव का मुद्दा?

हालांकि, तमाम चुनाव विश्लेषकों ने SIR और 'वोट चोरी' के आरोपों के संबंध में विपक्ष के सफलता के दावों को मानने से इनकार कर दिया. कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में लोग इतने जागरूक हैं कि वे सच्चाई को पहचान सकते हैं और विपक्ष के SIR या 'वोट चोरी' के दावों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते.

बात बिहार चुनावों और चुनाव विश्लेषकों तक आ गयी है तो यह भी बता दें कि कई चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में एनडीए130-135 सीटें जीत सकती है, जबकि महागठबंधन को 100-110 सीटें मिलेंगी.

बहरहाल, 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में चुनाव अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में होने की संभावना है. ऐसे में जिस तरह से महिलाओं को रिझाने के लिए योजनाओं का सहारा लिया गया है, उसे देखकर एक बात तो साफ़ है कि बिहार का चुनाव कई मायनों में निर्णायक शायद इसलिए भी रहने वाला है, क्योंकि इसी के बाद इस बात की पुष्टि होगी कि वोट चोरी, SIR, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर देश का असली मिजाज क्या है.

