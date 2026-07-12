नॉर्वे में पढ़ाई कैसे करें भारतीय? स्टूडेंट वीजा, यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप की जानकारी

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विदेशों में उच्च शिक्षा हासिल करने की चाहत रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए यूरोप का खूबसूरत देश नॉर्वे (Norway) एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है.
जब भी विदेश में पढ़ाई करने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा का नाम आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप का एक बेहद खूबसूरत देश नॉर्वे भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई का एक शानदार ठिकाना बनता जा रहा है? बेहतरीन लाइफस्टाइल, सुरक्षित माहौल और दुनिया की टॉप-रैंक यूनिवर्सिटीज के कारण नॉर्वे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन रहा है.
नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन (UDI) की आधिकारिक वेबसाइट, स्टडी इन नॉर्वे पोर्टल और नॉर्वे के शिक्षा व अनुसंधान मंत्रालय के अनुसार, नॉर्वे में यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो और नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाएं हैं. भारतीय छात्रों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और पीएचडी लेवल पर सैकड़ों कोर्स पूरी तरह इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं.
हालांकि, पहले नॉर्वे में विदेशी छात्रों के लिए भी शिक्षा पूरी तरह मुफ्त थी, लेकिन हाल के नियमों के बदलाव के बाद अब नॉन-यूरोपीय छात्रों को ट्यूशन फीस देनी होती है. यह फीस कोर्स और यूनिवर्सिटी के आधार पर सालाना करीब 8 लाख से 15 लाख रुपये तक हो सकती है. फिर भी, अमेरिकी या ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के मुकाबले यह काफी किफायती है.
ट्यूशन फीस और रहने के खर्च को कम करने के लिए भारतीय छात्र कई तरह की स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं.
नॉर्वे में 3 महीने से ज्यादा की पढ़ाई करने के लिए आपको स्टडी परमिट यानी स्टूडेंट वीजा की जरूरत होती है. इसके लिए आपके पास नीचे दी गई चीजें होनी जरूरी हैं-
नॉर्वे में पढ़ाई के दौरान रहने का खर्च थोड़ा ज्यादा होता है. इस खर्च को निकालने के लिए नॉर्वे सरकार अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ हफ्ते में 20 घंटे पार्ट-टाइम काम करने की कानूनी इजाजत देती है. वहीं, छुट्टियों के दिनों में छात्र फुल-टाइम काम कर सकते हैं. इससे रहने का खर्च आसानी से निकल जाता है.
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