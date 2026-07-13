कैसे निकालते हैं EV कार का माइलेज? AC, ट्रैफिक जाम का कितना होता है असर

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन नए खरीदारों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि इलेक्ट्रिक कार का माइलेज कैसे तय होता है?

पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है. पारंपरिक कारों में हम माइलेज की बात करते हैं कि कार एक लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, लेकिन जब बात इलेक्ट्रिक कार की आती है, तो गणित थोड़ा बदल जाता है.

ईवी के मामले में माइलेज को रेंज कहा जाता है यानी, एक बार फुल चार्ज करने पर कार कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी. अगर आप भी कोई नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से चला रहे हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि इसका माइलेज कैसे तय होता है और रोजमर्रा की चीजें जैसे एसी या भारी ट्रैफिक जाम इस पर क्या असर डालते हैं.

ईवी का माइलेज कैसे मापा जाता है?

इलेक्ट्रिक कार का माइलेज (रेंज) उसकी बैटरी की क्षमता पर निर्भर करता है, जिसे किलोवाट-आवर (kWh) में मापा जाता है. इसे आप सीधे तौर पर कार का फ्यूल टैंक समझ सकते हैं. कार कंपनियां एआरएआई जैसी संस्थाओं से अपनी कारों का टेस्ट करवाती हैं, जो एक आदर्श स्थिति यानी बिना एसी, बिना ट्रैफिक और तय रफ्तार, में टेस्ट करके सर्टिफाइड रेंज बताती हैं.

उदाहरण के लिए, अगर किसी कार की बैटरी 40kWh की है और वह 1kWh में 6 किलोमीटर चलती है, तो उसकी कुल रेंज 240 किलोमीटर होगी. हालांकि, जब आप कार को सड़क पर असल जिंदगी में उतारते हैं, तो यह रेंज थोड़ी कम हो जाती है, जिसे रीयल-वर्ल्ड रेंज कहते हैं.

एसी चलाने पर कितनी घटती है रेंज?

गर्मियों के मौसम में कार में एसी चलाना मजबूरी बन जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में एसी सीधे मुख्य बैटरी से पावर लेता है. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) के टेस्टिंग मानकों के अनुसार, अगर आप लगातार फुल ब्लास्ट पर एसी चलाकर ड्राइव कर रहे हैं, तो आपकी ईवी कार की रेंज करीब 10% से 15% तक कम हो सकती है यानी, जो कार बिना एसी के 300 किलोमीटर चलने वाली थी, वह एसी ऑन होने पर लगभग 260 से 270 किलोमीटर ही चल पाएगी.

ट्रैफिक जाम का क्या होता है असर?

यहां पर इलेक्ट्रिक कारें बाजी मार ले जाती हैं. पारंपरिक पेट्रोल-डीजल कारें जब भारी ट्रैफिक जाम में बम्पर-टू-बम्पर चलती हैं या रेड लाइट पर स्टार्ट खड़ी रहती हैं, तो उनका इंजन लगातार ईंधन फूंकता रहता है और माइलेज बहुत गंदा हो जाता है. लेकिन ईवी में ऐसा नहीं है. जब आपकी इलेक्ट्रिक कार ट्रैफिक में रुकती है, तो उसकी मोटर बिजली की खपत लगभग बंद कर देती है, सिर्फ स्क्रीन और एसी जैसी चीजें ही थोड़ी पावर लेती हैं.

इसके अलावा, ईवी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक होती है. जब भी आप ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाते हैं या एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं, तो कार की मोटर उल्टी घूमकर बैटरी को थोड़ा-बहुत चार्ज करने लगती है. इसलिए, भारी ट्रैफिक जाम पेट्रोल कारों की तरह ईवी का माइलेज एकदम से नहीं बिगाड़ता, बल्कि शहर के भीतर यह काफी कुशल साबित होती हैं.

बस अपनी ड्राइविंग स्टाइल को स्मूथ रखें, बेवजह तेज एक्सीलेटर दबाने से बचें और रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सही इस्तेमाल करें, फिर आपकी ईवी आपको हमेशा शानदार माइलेज देगी.

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