भारतीय सेना के कॉम्बैट डॉग्स कितने ताकतवर? अब आसमान से उतरेगा ‘चार पैरों वाला सैनिक’, जानें युद्ध में क्या होता है काम

Indian Army Combat Dogs: भारतीय सेना अपने कॉम्बैट डॉग्स को अब आसमान में ट्रेनिंग दे रही है. सेना कॉम्बैट डॉग्स को पैराशूट जंप की ट्रेनिंग दी रहे ही. ऐसे में आइए जानते हैं कि सेना के लिए कॉम्बैट डॉग्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी युद्द में इनकी भूमिका क्या होती है?

सेना अपने कॉम्बैट डॉग्स को एक खास ट्रेनिंग दे रही है

सेना कॉम्बैट डॉग्स को पैराशूट जंप की ट्रेनिंग दी रहे ही

सेना में लड़ाकू कुत्तों को कॉम्बैट डॉग्स कहा जाता है

आइए जानते हैं कि युद्ध में इनकी क्या भूमिका होती है?

Indian Army Combat Dogs: भारतीय सेना अपने लड़ाकू कुत्तों कॉम्बैट डॉग्स की ताकत बढ़ा रही है. इसके लिए सेना उन्हें खास ट्रेनिंग दे रही है. सेना कॉम्बैट डॉग और उसके हैंडलर की क्षमता को एयरबोर्न ऑपरेशन से जोड़ेगी. हाल ही में सूर्य कमांड के एक पैराट्रूपर ने मध्य भारत के बेहात ड्रॉप जोन में एक डॉग हैंडलर और उसके कॉम्बैट डॉग के साथ पैराशूट जंप किया. इस दौरान टीम ने पूरा कॉम्बैट लोड भी साथ रखा था. आइए जानते हैं कि सेना के कॉम्बैट डॉग्स कितने ताकतवर होते हैं और युद्ध में इनकी क्या भूमिका होती है?

क्या होता है कॉम्बैट डॉग्स का काम?

कॉम्बैट डॉग यानी मिलिट्री वर्किंग डॉग भारतीय सेना के लिए कोई नई चीज नहीं है. लंबे समय से इनका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियानों, तलाशी, ट्रैकिंग और विस्फोटक या संदिग्ध वस्तुओं की पहचान जैसे कामों में किया जाता रहा है.

क्या है कॉम्बैट डॉग्स की ताकत?

इन कुत्तों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सूंघने की क्षमता होती है. विशेष ट्रेनिंग के बाद वह विस्फोटक, हथियार या इंसानी गंध का पता लगाने में सैनिकों की मदद करते हैं. संदिग्ध इमारतों या इलाकों की तलाशी के दौरान भी उनका इस्तेमाल सेना करती है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कॉम्बैट डॉग्स कई बार बड़े खतरे का संकेत पहले ही दे देता है. यही वजह है कि सर्च और ट्रैकिंग मिशन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है.

पैराशूट जंप क्यों अहम है?

सूर्य कमांड के हालिया ट्रेनिंग का सबसे खास पहलू इसका एयरबोर्न हिस्सा रहा. पैराट्रूपर्स को ऐसे इलाकों में तेजी से पहुंचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जहां सड़क या दूसरे रास्तों से पहुंचना बहुत मुश्किल भरा होता है.

ऐसे में अगर कॉम्बैट डॉग भी उसी टीम के साथ सुरक्षित रूप से एयरबोर्न ऑपरेशन में पहुंच सके, तो जमीन पर उतरने के बाद उसकी सर्च और ट्रैकिंग क्षमताओं का इस्तेमाल किया जा सकता है.

हालिया टैंडेम जंप में डॉग हैंडलर और कॉम्बैट डॉग ने पैराशूट से एक साथ उतरने का अभ्यास किया. इसका मतलब यह नहीं है कि हर सैन्य अभियान में कुत्तों को पैराशूट से उतारा जाएगा. यह एक विशेष क्षमता को विकसित और परखने वाली ट्रेनिंग है. सूर्य कमांड ने इसका वीडियो भी एक्स पर पोस्ट किया है.

क्या है सूर्य कमांड?

सूर्य कमांड भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है. यह कमांड सेंट्रल सेक्टर में सेना के ऑपरेशन्स के लिए जिम्मेदार है और उत्तरी व मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को कवर करती है.

चार पैरों वाला सैनिक क्यों है खास?

कॉम्बैट डॉग के पास आधुनिक हथियार नहीं होते, लेकिन उसकी सूंघने और ट्रैकिंग की क्षमता सैन्य अभियानों में बहुत ही अहम मानीन जाती है. एक प्रशिक्षित डॉग सैनिकों को संदिग्ध इलाके की जानकारी देने, विस्फोटक या दूसरी खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने और किसी व्यक्ति की गंध को ट्रैक करने में मदद करता है.

यही वजह है कि भारतीय सेना में कॉम्बैट डॉग्स को सिर्फ पशु नहीं, बल्कि प्रशिक्षित सैन्य टीम का हिस्सा माना जाता है. अब पैराशूट जंप जैसे अभ्यासों के जरिए सेना यह परख रही है कि इन चार पैरों वाले सैनिकों की क्षमताओं को मुश्किल और एयरबोर्न ऑपरेशन में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्या है सेना के टायसन की कहानी?

फरवरी में 2 पैरा स्पेशल फोर्सेज के साथ काम करने वाले टायसन ने किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लिया था. रिपोर्ट के मुताबिक, वह सैनिकों से आगे बढ़कर संदिग्ध ठिकाने की ओर गया और पैर में गोली लगने के बावजूद आगे बढ़ता रहा. उसने सैनिकों को संदिग्ध आतंकवादियों की स्थिति का पता लगाने में मदद की थी. इसके लिए टायसन को सम्मानित भी किया गया था.

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