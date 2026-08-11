MP में 8 महीनों में कैसे हुई 45 से अधिक बाघों की मौत? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

MP Tiger Death: एमपी ने जनवरी से लेकर अब तक 45 से अधिक बाघों की मौत हो चुकी है. वन विभाग के आंकड़ों ने राज्य सरकार के सामने नई चिंता खड़ी कर दी है. आइए जातने हैं कि इसका कारण क्या है और बाघों की मौत कैसे हुई.

मध्य प्रदेश में जनवरी से लेकर अब तक 45 से अधिक बाघों की मौत हो चुकी है

वहीं जंगली जानवरों के हमले से 50 लोगों की भी मौत इस दौरान हुई है

वन विभाग के आंकड़ों ने सरकार के सामने नई चिंता खड़ी कर दी है

ऐसे में वन्य जीव संरक्षण और लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा गया है

MP Tiger Death: मध्य प्रदेश में इस साल 8 महीनों में अब तक 45 से अधिक बाघों की मौत हो चुकी है. यहां देश के अन्य राज्यों से अधिक बाघ हैं और यहां के जंगल भी बहुत मशहूर हैं. इन 8 महीनों में सिर्फ बाघों की ही नहीं बल्कि राज्य भर में जंगली जानवरों ने 50 जिंदगियां भी छीन ली. इन दोनों मामलों ने वन्य जीव संरक्षण और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता खड़ी कर दी है. आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है.

बाघों ने छीनी सबसे ज्यादा जिंदगियां

मध्य प्रदेश वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक मौतें बाघों के हमलों से हुई हैं. मारे गए 50 लोगों में से 22 की मौत बाघों के हमले से हुई, 8 जंगली सूअरों के हमले से, 7 हाथियों के हमले में और 4 स्लोथ भालुओं के हमले में, जबकि एक मौत तेंदुए के हमले से हुई. मरने वालों में कम से कम 16 लड़कियां और महिलाएं थीं, जबकि बाकी लड़के और पुरुष थे.

किस महीनों में कितने लोगों की हुई मौत?

विभाग के आंकड़ों के अनुसार 50 मौतों में से 30 मौतें तो सिर्फ शुरुआती तीन महीनों में हुईं. मार्च में 7, अप्रैल में 13 और मई में 10 लोगों की मौत हुई. ये वही महीने हैं जब बड़ी संख्या में ग्रामीण, खासकर आदिवासी समुदायों के लोग, तेंदू के पत्ते और महुआ के फूल इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाते हैं या उनके आस-पास घूमते हैं.

वहीं बाघों के हमले में मारे गए 22 लोगों में से 14 लोगों की मौत घने जंगलों वाले महाकौशल इलाके में हुई, खासकर सिवनी और उसके आस-पास के इलाकों में. पूर्वी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उससे सटे इलाकों से बाघों से जुड़ी सात और मौतें हुईं. इन इलाकों में बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या होती है.

5 वर्षों में कितने लोगों की हुई मौत?

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 और 2024-25 के बीच मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों में 406 लोगों की मौत हुई. राज्य में 2020-21 में 90, 2021-22 में 80, 2022-23 में 86, 2023-24 में 79 और 2024-25 में 71 मौतें हुईं. इसी पांच साल की अवधि में, जंगली जानवरों के हमलों में 5,804 लोग घायल हुए. वहीं मवेशियों के नुकसान के 72627 मामले भी दर्ज किए गए.

एमपी में कितने बाघ?

2022 की राष्ट्रीय बाघ गणना में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़कर 785 हो गई थी और अब यह संख्या बढ़कर करीब 1000 हो गई है. राज्य में कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं. अप्रैल में, पेंच टाइगर रिजर्व और उसके आस-पास के इलाकों में सिर्फ 13 दिनों के अंदर बाघ के हमलों में दो लोगों की मौत हो गई थी.

कैसे हुई बाघों की मौत?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 2026 के शुरुआती 8 महीनों में 45 से अधिक बाघों की मौत हो चुकी है. बाघों की मौत प्राकृतिक कारणों, इलाके के लिए लड़ाई, बीमारी और बुढ़ापे की वजह, सड़क और रेल दुर्घटनाओं, बिजली का करंट लगने आदि कारणों से हुई.

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