कितनी होती है SBI Clerk की सैलरी? जानिए 8th Pay Comission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी

SBI क्लर्क की नौकरी को पहले से ही सुरक्षित और स्थिर माना जाता है. अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा ने उम्मीद जगा दी है कि आने वाले समय में क्लर्क पद पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जहां हर साल लाखों उम्मीदवार क्लर्क पद के लिए आवेदन करते हैं. यह नौकरी युवाओं के बीच न सिर्फ सुरक्षित भविष्य के लिए बल्कि अच्छे वेतन और सुविधाओं की वजह से भी बेहद लोकप्रिय है. अब एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क के लिए अच्छी खबर सामने आई है. दरअसल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा ने उम्मीद जगा दी है कि आने वाले समय में क्लर्क पद पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है.

मौजूदा सैलरी कितनी है?

इस समय SBI क्लर्क की सैलरी ₹26,000 से ₹29,000 के बीच होती है. इस सैलरी में बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्ते शामिल होते हैं. यानी कर्मचारियों को सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बल्कि कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसकी वजह से यह नौकरी आकर्षक बनती है.

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

वेतन आयोग में इस बार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है. अगर यह लागू हो जाता है, तो SBI क्लर्क की सैलरी सीधे ₹35,000 से ₹40,000 तक पहुंच सकती है. यानी मौजूदा सैलरी के मुकाबले लगभग ₹10,000 तक का इजाफा संभव है. यह बढ़ोतरी न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी होगी बल्कि नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी एक बड़ा आकर्षण साबित होगी.

कब लागू हो सकता है आयोग?

हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है. लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं.

अन्य लाभ भी होंगे बेहतर

सैलरी के अलावा SBI क्लर्क को मिलने वाले मेडिकल सुविधा, पेंशन, LTC और प्रमोशन स्ट्रक्चर में भी सुधार होने की उम्मीद है. ऐसे में यदि आयोग लागू होता है तो यह बैंक कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी.

युवाओं के लिए सुनहरा मौका

अगर वेतन आयोग लागू होकर सैलरी बढ़ती है, तो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं की रुचि और भी बढ़ जाएगी. अब सभी की नजरें सरकार के फैसले पर टिकी हैं.

