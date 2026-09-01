36 घंटे की शिफ्ट, 12 हजार रुपये स्टाइपेंड... जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न क्यों कर रहे विरोध-प्रदर्शन?

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न का विरोध प्रदेश तेज हो गया है. वह मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे मेडिकल इंटर्न का कहना है कि देश के अन्य राज्यों में करीब 30 हजार स्टाइपेंड मिलता है, जबकि यहां केवल 12300 रुपये ही स्टाइपेंड मिलता है, जो बहुत कम है.

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न का विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया है

मेडिकल इंटर्न की मांग है कि उनका मासिक स्टाइपेंड बढ़ाया जाए

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न को 12300 रुपये स्टाइपेंड मिलता है

आइए जानते हैं कि अन्य राज्यों में मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड कितना है

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न का चल रहा विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया है. श्रीनगर समेत कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टर इसमें शामिल है. इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप करने की अपील की है. विरोध कर रहे इंटर्न डाॅक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी-बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में इंटर्न डाॅक्टरों को महीने में कितना स्टाइपेंड मिलता है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में जल्द बढ़ोतरी की मांग की है. उन्होंने कहा कि युवा डॉक्टर लंबे और कठिन समय तक काम करते हैं, कई बार उन्हें 36 घंटे तक की शिफ्ट करनी पड़ती है. इसके बावजूद वह पूरी जिम्मेदारी के साथ मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं को संभालते हैं. ऐसे में उनका स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए.

कितना मिलता है स्टाइपेंड?

श्रीनगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे मेडिकल इंटर्न का कहना है कि उन्हें करीब 12300 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलता है, जबकि देश के कई अन्य हिस्सों में मेडिकल इंटर्न को 30,000 रुपये से अधिक का भत्ता दिया जाता है. ऐसे में हमारा स्टाइपेंड बहुत ही कम है. प्रदर्शन कर रहे डाॅक्टरों का कहना है कि इंटर्न डाॅक्टरों अस्पतालों की रीढ़ हैं, जो OPD से लेकर नाइट शिफ्ट तक संभालते हैं, लेकिन स्टाइपेंड करीब 12,300 रुपये पर ही अटका हुआ है.

इंटर्न डॉक्टरों का आरोप है कि पिछले करीब सात सालों से उनके स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार से कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है.

कांग्रेस ने कहा, बढ़ना चाहिए स्टाइपेंड

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मेडिकल इंटर्न की मांगों को जायज बताते हुए मुख्यमंत्री से इस मामले पर तत्काल विचार करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मेडिकल इंटर्न स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और अपनी अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान अस्पतालों में बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक हस्तक्षेप से न सिर्फ उनकी जायज मांग का समाधान होगा, बल्कि युवा डॉक्टरों का मनोबल भी बढ़ेगा.

क्या बोली स्वास्थ्य मंत्री?

जम्मू-कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने कहा कि सरकार ने मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड बढ़ाने के मामले पर ध्यान दिया है और यह मामला प्रक्रियाधीन है. उन्होंने कहा कि इस फैसले का वित्तीय असर है और वित्त विभाग इस पहलू की समीक्षा कर रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी माना कि बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की जरूरत है. उन्होंने इंटर्न डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि इससे मरीजों की देखभाल प्रभावित हो सकती है.

कहां कितना मिलता है मेडिकल इंटर्न को स्टाइपेंड?

यूपी के सरकारी मेडिकल काॅलेजों में एमबीबीएस इंटर्न को करीब 25000 और बिहार में लगभग 27000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलता है. वहीं महाराष्ट्र में करीब 18000 और केरल में 26000 रुपये के करीब मेडिकल इंटर्न को मासिक स्टाइपेंड मिलता है.

दिल्ली में 30000 और तमिलनाडु में करीब 27000 रुपये तक इंटर्न डाॅक्टरों को मासिक स्टाइपेंड मिलता है. ऐसे में जम्मू-कश्मीर के मेडिकल इंटर्न भी मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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