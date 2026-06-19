फुटपाथ पर बाइक चलाने पर कितने का चालान कटता है? जान लीजिए नियम

ट्रैफिक जाम से बचने के लिए फुटपाथ पर बाइक ले जाना भारी पड़ सकता है. जानें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फुटपाथ पर गाड़ी चलाने का चालान और इसके सख्त नियम.

सड़कों के किनारे बने फुटपाथ पूरी तरह से पैदल चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थान होते हैं. लेकिन कुछ लोग अपनी जल्दबाजी के चक्कर में इस जगह को भी दोपहिया वाहनों का रास्ता बना देते हैं. इस आदत पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अब बेहद सख्त रुख अपना रही है.

फुटपाथ पर बाइक का कितने रुपये का कट सकता है चालान?

भारत के मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट के तहत अलग-अलग राज्यों में फुटपाथ पर वाहन चलाने को खतरनाक ड्राइविंग और नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में रखा गया है. सामान्य नियमों के तहत, फुटपाथ या साइकिल ट्रैक पर गाड़ी चलाने या वहां गाड़ी पार्क करने पर ₹500 से लेकर ₹2,000 तक का ऑन-स्पॉट या ई-चालान कट सकता है. जैसे महाराष्ट्र में इसके लिए ₹2,000 तक का जुर्माना तय किया गया है.

दिल्ली में फुटपाथ पर बाइक चलाने पर कितने का चालान है?

दिल्ली में फुटपाथ पर बाइक चलाना मोटर वाहन नियमों का गंभीर उल्लंघन है. इस अपराध के लिए सीधे कोई निश्चित जुर्माना राशि तय नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सीधे कोर्ट चालान का कड़ा प्रावधान है. फुटपाथ पर वाहन चलाने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है और चालान भुगतने के लिए आपको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना होगा. वहां मजिस्ट्रेट मामले की गंभीरता देखकर ही जुर्माना तय करते हैं.

इसका मतलब है कि आपको जुर्माने की राशि भरने या अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए सीधे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. अगर आपकी इस हरकत की वजह से फुटपाथ पर चलने वाले किसी राहगीर को चोट लगती है या खतरा पैदा होता है, तो इसे रैश ड्राइविंग माना जाता है. ऐसे में ₹5,000 तक का जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होना या जेल तक की नौबत आ सकती है.

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

इस नियम की गंभीरता को आप सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से भी समझ सकते हैं. शुक्रवार (19 जून 2026) को देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है. कोर्ट के अनुसार, सड़कों और पैदल चलने वाली जगहों पर पहला हक राहगीरों का है, न कि गाड़ियों का.

फुटपाथ पर गाड़ी चलाना सीधे तौर पर किसी के अधिकारों का हनन और कानूनन अपराध है. मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (संशोधित रूप) के तहत रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन के अंतर्गत फुटपाथ पर किसी भी तरह के मोटर व्हीकल को ले जाना प्रतिबंधित है.